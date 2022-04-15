نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو السبب وراء إضافة الملح عند سلق البيض؟ فوائد هامة تعرفوا عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة الملح للبيض عند السلق، البعض منا أثناء تسوية البيض يلاحظ أن الأم أو ربة المنزل تقوم بوضع كمية ملح بسيطة أثناء سلق البيض في الماء، وقد لا نعلم السبب وراء ذلك ونعتقد أنها مجرد عادة تتناقلها الأمهات إلى بعضها البعض ولكنها في الحقيقة نقطة هامة جدًا عند تسوية البيض وهناك سبب علمي من إضافة الملح أثناء سلق البيض نعرفكم على السر وراء ذلك في السطور القادمة.

سبب إضافة الملح للبيض عند السلق

عندما يقوم شخص ما بإضافة رشة ملح على ماء سلق البيض فهو ليس مخطئًا ولكنها عادة هامة ينتج عنها فوائد كثيرة عند سلق البيض منها:

عدم تسرب زلال البيض

قد يكون البيض مصابًا بثقوب حتى ولو صغيرة ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولكنها تتسرب في أن يتسرب زلال البيض السائل الأبيض أثناء السلق في الماء ولهذا نجد في بعض الأوقات أن هناك كتلة من بياض البيض خارجة عنه بعد السلق، وإذا تمت إضافة الملح أثناء السلق فهو يمنع من حدوث ذلك التسرب.

تسريع نضج البيض

الملح هو في الأصل مادة كيميائية عبارة عن جزيء من كلور مع صوديوم وهو كلوريد الصوديوم، وفي حالة إضافة الملح للبيض عند السلق فيحدث تفاعل بين Nacl كلوريد الصوديوم وبين H2o جزيئات الماء لكي يحدث أن ترتفع درجة حرارة الماء إلى الغليان سريعًا ومن هنا يتم تسوية البيض أسرع من المعتاد وفي نفس الوقت ينضح بطريقة متجانسة من جميع الجهات.

تأثير إضافة الخل للبيض عند السلق

البيض من الأطعمة المفيدة للجسم ولجميع الأعمار سواء الكبار أو الصغار الرجال والنساء حتى الحوامل، إذ أنه يوفر العديد من البروتينات للجسم بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين د لهذا فإننا نقوم بتناوله يوميًا تقريبًا لذلك يجب أن تكون طريقة سلق أو تحضير البيض مثالية وسهلة تجعلنا نقبل على تناوله، وإضافة الخل عند سلق البيض يوفر لكم تجربة مثالية في سلق البيض ونزع القشر عنه، بالإضافة إلى أنه يسرع من تسوية البيض عن الوقت المعتاد وتكون تسويته متجانسة وصحيحة.