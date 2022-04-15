طريقة ملفوف الكرنب الدايت بالخطوات

ملفوف الكرنب الدايت هي وجبة صحية يستطيع الشخص تناولها وقت إتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن الزائد، حيث أنها تساهم بشكل كبير في حرق الدهون المتراكمة في المناطق المختلفة من الجسم خاصة الكرش والأرداف، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات.

طريقة عمل ملفوف الكرنب الدايت

يمكن تحضير الملفوف الصحي في وقت أقصاه ساعة واحدة فقط، وفيما يلي نستعرض الطريقة خطوة بخطوة مع توضيح المقادير بدقة:-

مقادير الوصفة

المقادير التي سنقدمها فيما يلي تكفي أربعة أفراد تقريبًا:-

أوراق كرنب.

شوربة بدون دسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

حبة من البصل المفروم.

شرائح من الكوسة.

مكعبات من الجزر.

كوب من البرغل.

كوبان من عصير الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ملعقة كزبرة ناشفة ومطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

قليل من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

يتم تحضير الوصفة بسهولة من خلال إتباع تلك الخطوات:-