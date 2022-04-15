طريقة ملفوف الكرنب الدايت بالخطوات

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ملفوف الكرنب الدايت هي وجبة صحية يستطيع الشخص تناولها وقت إتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن الزائد، حيث أنها تساهم بشكل كبير في حرق الدهون المتراكمة في المناطق المختلفة من الجسم خاصة الكرش والأرداف، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات.
طريقة عمل ملفوف الكرنب الدايت
يمكن تحضير الملفوف الصحي في وقت أقصاه ساعة واحدة فقط، وفيما يلي نستعرض الطريقة خطوة بخطوة مع توضيح المقادير بدقة:-
مقادير الوصفة
المقادير التي سنقدمها فيما يلي تكفي أربعة أفراد تقريبًا:-
- أوراق كرنب.
- شوربة بدون دسم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.
- حبة من البصل المفروم.
- شرائح من الكوسة.
- مكعبات من الجزر.
- كوب من البرغل.
- كوبان من عصير الطماطم.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.
- ملعقة كزبرة ناشفة ومطحونة ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- قليل من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
يتم تحضير الوصفة بسهولة من خلال إتباع تلك الخطوات:-
- أولاً، يتم سلق ورق الكرنب في ماء مغلي مضاف إليه ملح طعام وكمون.
- بعد سلق الكرنب يتم تقطيعه إلى مربعات بالحجم المناسب.
- في وعاء على النار يتم تشويح البصل المفروم في الزيت حتى يذبل.
- ثم يتم إضافة عصير الطماطم ومعجون الطماطم، ويُترك على النار لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى يتسبك.
- من ثم يتم إضافة مكعبات الجزر وشرائح الكوسة مع التقليب حتى تتداخل مكونات الوصفة.
- بعد ذلك يتم إضافة التوابل التي تتمثل في (ملح، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، كمون، والقرفة).
- ثم يتم رفع الخليط من على النار ويوضع عليه البرغل (منقوع ومصفى من الماء جيدًا).
- بعد ذلك يتم إضافة الكزبرة الخضراء، البقدونس المفروم، والشبت مع التقليب مرة أخرى.
- بعدها يتم استخدام الخليط في حشو ورق الكرنب ورصه في صينية.
- يتم وضع الكرنب على نار متوسطة مع إضافة الشوربة، ويترك حتى الغليان.
- بعدها يتم تهدئة النار تمامًا وتركه لمدة ربع ساعة أو أكثر حتى النضج التام.
- وأخيرًا يُقدم ملفوف الكرنب الدايت إلى جانب طبق من السلطة الخضراء، وبالهنا والعافية.
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