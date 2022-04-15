نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول إفطار يومي في شهر رمضان وتخلصي من حيرة التفكير في الطعام في المقال التالي
جدول الإفطار في رمضان، تشعر الأمهات بالحيرة يوميًا في شهر رمضان بسبب تحضير الطعام حيث تنفذ منا الاختيارات بعد الأيام الأولى من شهر رمضان ويجب أن نستمر في تقديم الطعام المناسبة للأسرة وخاصةً الصغار من أجل تحمل الصوم لهذا من الآن يجب أن نقوم بإعداد جدول إفطار شهر رمضان يحتوي على الطعام المحدد لكل يوم من أيام رمضان للتسهيل من التفكير والحيرة وقتها إذ أن الإعداد والتجهيز لشهر رمضان من الآن بالتأكيد سيوفر وقتًا ومجهودًا كبيرًا عند إعداد الطعام حينها لذلك نسهل عليكم في إعداد جدول إفطار شهر رمضان ونضعه لكم في السطور القادمة.
جدول الإفطار في رمضان يوميًا
تمتلئ السفرة في شهر رمضان بأنواع وأصناف مختلفة من الطعام حتى نستطيع تعويض الفاقد من العناصر الغذائية بعد الصيام وخاصةً في أيام درجات الحرارة المرتفعة التي يصبح الصوم بها شاقًا، لهذا عند إعداد جدول الإفطار يجب أن نضع به الأطعمة التي توفر لنا ذلك الفاقد من العناصر الغذائية لتعويضها، وفيما يلي جدول الإفطار للثلاثين يوم في شهر رمضان للتسهيل من إيجاد أفكار جديدة للطعام:
نصائح إعداد جدول إفطار رمضان اليومي
قبل تجهيز جدول الإفطار يجب أن تكون هناك بعض النقاط المحددة التي نضعها في الحسبان لكي يكون الجدول مناسب للصوم منها:
- ورق العنب يمكن تخزينه قبل رمضان بتقطيع السوق وتنظيفه ومن ثم تخزينه في أكياس مخصصة للتخزين على أن نفرغ منها الهواء ويخزن في الفريزر حتى وقت الحاجة.
- لتسهيل استخدام التمر في رمضان يفضل أن نقوم من الآن بتكسيره وإخراج النوى منه.
- وبالنسبة للطماطم أو صلصة الطماطم فيمكن أن نخزنها من الآن حتى يسهل استخدامها في شهر رمضان فهي تستخدم في عدد كبير من الوصفات بشكل أساسي.
- أما عن الحلويات مثل القطايف فيتم شرائها في الفترة الحالية وحشوها بالحشوة المرغوبة وإغلاقها بإحكام ووضعها في أكياس التخزين.
- يجب الحرص على تنويع أصناف الطعام على سفرة الإفطار بين السلطة والمقبلات والبروتين والكربوهيدرات كالأرز والمكرونة والبطاطس.
- يفضل استخدام زيت نباتي أو زبدة عند تحضير الطعام للحفاظ على صحتنا جميعًا.
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