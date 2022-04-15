نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون صبغات.. طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية لون رائع وثابت بدون اي مواد كيميائية بأسرار الكوافيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحناء من أكثر المواد الآمنة والطبيعية التي يتم استخدامها لصبغ الشعر دون إتلافه، كما يحدث عند استخدام الصبغات الكيميائية، لذلك نقدم لكم بعض الطرق الجميلة جداً لتلوين الشعر بأكثر من لون باستخدام الحناء وخاصة عندما يكون الشعر شديد السواد ولا تظهر فيه الألوان بسهولة.

طرق صبغ الشعر بالحناء الطبيعية

صبغ الشعر باللون الأحمر

نحتاج للحصول على هذا اللون إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء البودرة وربع كوب من زيت الزيتون البكر وملعقة كبيرة من خل التفاح ونفس المقدار من الكركديه المطحون والشمندر المطحون، نقوم بخلط جميع هذه المواد سوياً ونترك الخليط جانباً لمدة ساعتين، نوزع الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة ساعتين أو ثلاثة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم الطبي والقليل من خل التفاح لتثبيت اللون في الشعر، يمكن تطبيق هذه الطريقة مرة أخرى بعد مرور أسبوع للحصول على اللون بدرجة أقوى.

صبغ الشعر باللون البني

نحتاج إلى عشر ملاعق كبيرة من الحناء وثلث كوب من خل التفاح وثلاث ملاعق كبيرة من برش قشر الباذنجان، نخلط جميع المكونات سوياً ثم نضيف الماء الدافئ إلى الخليط بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، نترك الخليط جانباً لمدة ساعتين ثم نوزعه على الشعر، بعد مرور ثلاث ساعات نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم الطبي المضاف له القليل من خل التفاح.

صبغ الشعر باللون الأشقر

نحتاج إلى عشر ملاعق كبيرة من الحناء وملعقة كبيرة من خل التفاح وثلاث ملاعق كبيرة من الكركم البودرة، نخلطهم سوياً ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على خليط مناسب، نتركه جانباً لمدة ثلاث ساعات ثم نضيف له عصير حبة متوسطة من الليمون، نوزع الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة ثلاث ساعات ثم نغسل بنفس الطريقة المتبعة في الطرق السابقة.

صبغ الشعر باللون الأسود

نحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء البودرة وكوب من منقوع التين المجفف وربع كوب من مطحون من أوراق التوت، نخلطهم جميعاً ثم نترك الخليط جانباً لمدة ثلاث ساعات، ثم نوزع الخليط على الشعر ونغسله بعد مرور ساعتين أو ثلاثة بنفس الطريقة.