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تعتبر البطاطس المقلية من الأطعمة المميزة التي يفضلها الكثيرين، ويمكنك وضعها بجانب الكثير من الوجبات فتكتمل سفرتك بوجودها، وتبدو أشهي، وألذ، ولكن يجب أن نعرف طريقة تصفيتها جيدًا لأنها تمتص الكثير من الزيت بعد القلي، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لقليها بدون ما تشرب زيت تابع المقال. طريقة قلي البطاطس بدون ما تمتص زيت في البداية يتم غسل البطاطس، ثم تقشر، وتقطع كالمعتاد.

بعد ذلك يتم وضع الماء بعد ذلك على النار، ثم تضاف نسبة من الملح إليه، ثم توضع البطاطس بالماء، وننتظر حتى يصل المزيج إلى درجة الغليان.

ثم تترك البطاطس لفترة زمنية حوالى ٤ دقائق.

ثم اضافة ملعقتين من الخل الأبيض إلى المزيج، ثم تترك البطاطس إلى أن تغلي لفترة زمنية حوالي دقيقتان.

يتم اخراج شرائح البطاطس من المياه، ثم تصفي جيدًا حتى لا يتطاير الزيت.

يسخن الزيت جيدًا، ثم تضاف البطاطس، ثم تترك حتى يصبح لونها ذهبي من دون أن تتحمر، لذلك ضروري انتظار الزيت إلى أن يصل لدرجة غليان قبل وضع البطاطس به.

في النهاية يتم تغطية المقلاة خلال عملية القلي إلى أن تنضج البطاطس في وقت أقل، ثم توضع البطاطس داخل مصفاة ذات حجم كبير بعد القلي، أو توزع الشرائع على ورق المطبخ بهدف امتصاص الزيت.

من الممكن قلي البطاطس حتى تصبح نصف مقلية، ثم تخرج من الزيت، وتوضع في مصفاة داخل الفريزر حتى أن تبرد، ثم يكمل قليها قبل التقديم، مع تناولها مع الأطباق الأخرى. مقادير قلي البطاطس بالدقيق نصف ملعقة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نصف ملعقة من بودرة الثوم.

ثلاثة حبات من البطاطس.

مقدار زيت للقلي. طريقة التحضير في البداية يتم تقشر البطاطس، ثم تغسل، وتقطع إلى شرائح طويلة، ثم تنقع الشرائح بالملح، وبودرة الثوم، ثم تنثر بالدقيق.

ثم تقلب كافة المكونات مع بعضها إلى أن تتداخل، ثم يسخن زيت غزير في مقلاة على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك يتم قلى شرائح البطاطس إلى أن تحمر، ثم توضع على ورق مطبخ، ذلك لامتصاص الزيت الزائد.

في النهاية تقدم البطاطس مباشرة، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة قلي البطاطس بدون ما تمتص زيت "جربوها النتيجة خطيرة" خطوات قلي البطاطس بالدقيق

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