نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوربة الحارقة للدهون بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشوربة الحارقة للدهون يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، تساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني بالتفصيل مقادير الوصفة وخطوات إعدادها.

طريقة عمل الشوربة الحارقة للدهون

تستغرق الوصفة حوالي نصف ساعة فقط من أجل تحضيرها، ومع المواظبة على تناولها تعمل على إنقاص الوزن تدريجيًا والتخلص تمامًا من الدهون والشحوم الزائدة.

مكونات الوصفة

يتم استخدام مجموعة من المكونات البسيطة لتحضير هذا النوع من الشوربة، مع العلم أن المقادير التي يتم ذكرها تكفي خمسة أفراد تقريبًا، وتتمثل فيما يلي:-

حبتان من البصل متوسطة الحجم.

عودان من البصل الأخضر مقطع شرائح صغيرة.

أربعة أكواب من الكرنب المبشور.

حبتان من الفلفل الرومي الأخضر المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الزبرة الخضراء المفرومة.

حبتان من الجزر مقطع دوائر.

كوب من الفاصوليا الخضراء مقطعة.

ثمرتان من الطماطم مفرومة ومنزوعة القشور.

خمسة أكواب من المياه.

خمس ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

سبع ملاعق من الكرفس.

عبوة من بودرة شوربة البصل الجاهزة.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ربع ملعقة فلفل أسود.

طريقة التحضير

يتم تجهيز الوصفة من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

يتم وضع معجون الطماطم في وعاء على النار ويُضاف إليه المياه مع التقليب لتمتزج المكونات معًا. بعد ذلك يتم إضافة البصل المفروم والبصل الأخضر والجزر وشوربة البصل الجاهزة مع الاستمرار في التقليب. ثم يتم إضافة الفلفل الأخضر، الطماطم المفرومة، الملح، الفلفل الأسود، الكرفس، البقدونس، والكزبرة الخضراء. من ثم يتم ترك الخليط على نار متوسطة لمدة خمس دقائق أو أكثر حتى الغليان. ثم يتم إضافة الكرنب المفروم والفاصوليا الخضراء. ثم يتم تهدئة النار تمامًا وتركه لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى تنضج الخضروات. وأخيرًا يتم سكب الشوربة في أطباق التقديم وتقدم ساخنة كطبق جانبي على السفرة، وبالهنا والصحة.

بذلك نكون انتهينا من تقديم طريقة عمل الشوربة الحارقة للدهون بالخطوات، مع العلم أنه يمكن تجهيز كمية كبيرة منها وحفظها في الثلاجة لمدة أسبوع وأخذ الكمية المرغوبة وتسخينها يوميًا.