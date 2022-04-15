نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة المغازلية السعودية أقوى وجبات الإفطار برمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة المغازلية السعودية ، من أقدم الأكلات التي اشتهرت بها المملكة العربية السعودية وبالتحديد مكة المكرمة. وهي من أطباق اللحوم الأصلية التي تقدم بطريقة خاصة جدا ومميزة على المائدة في الشهر الفضيل. وهي تعتمد بشكل أساسي على لحم الغنم، الذي له مذاق مميز للغاية .واليوم من خلال موقعنا ثقفني سنعرض لكم بالتفصيل طريقة عمل المغازلية الأصلية بدون إضافات حديثة. وتقديمها على مائدة الإفطار في شهر رمضان الفضيل بشكل رائع ومبهج . ولأنها من الأكلات الأصيلة بمكة المكرمة فدائما ما تعتمد عليها الكثير من المنازل والعائلات في تقديمها ببدايات الشهر الفضيل.وخاصة التقديم بالشكل الأصلي والتقليدي للمغازية.

مكونات المغازية السعودية الأصلية

لعمل طبق المغازية الأصلية يلزمنا بعض المكونات الرئيسية. واليوم سنعتمد على الطريقة الأصلية التي أعتمد عليها في طهوها قديما ، وبدون إضافات خاصه. ولعمل المغزلية نحتاج إلى المقادير الآتية.

للتزيين:

نصف كوب من الزبيب

بصلة كبيرة مقطعة جوانح

ملعقة كبيرة من الدقيق

نصف كوب من أنصاف اللوز

لخليط اللحم:

2 كيلو من لحم الغنم المقطع

4 حبات كبيرة من الطماطم

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

نصف كوب من السمن

ثلاث حبات كبيرة من البصل المفروم

6 فصوص ثوم مهروس

كوب من الزبادي

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

ملعقة كبيرة ملح

كمون مطحون بمقدار ملعقة صغيرة

هيل مطحون بمقدار ملعقة صغيرة

لعمل الأرز نحتاج إلى:

6 أكواب من الأرز البسمتي

نصف كوب من السمن

نصف كوب من زيت الذرة

ملعقة صغيرة من القرنفل

10 حبات من الهيل

عود قرفة

10 فصوص من المستكة

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران

قرن فلفل حار

ملعقتان كبيرتان من الملح

طريقة عمل المغازية السعودية

أولا نقوم بتجهيز مكونات التزيين، في طاسة بها زييت . نقوم بتحمير الزبيب قليلا أولا ومن ثم نضيف اللوز ونحمر أيضا. بعدها نرفعهم من على النار وننثر الدقيق على البصل الجوانح ونقوم بتحميره ومن ثم نتركهم جانبا. بعدها نقوم بأخذ الزيت المتبقي ونضعه في قدر ونضع البصل المفروم ونقوم بتقليبه حتى نحصل على اللون الذهبي. نضيف بعدها الثوم ونقلب قليلا ومن ثم نضيف اللحم والفلفل. ونقوم بالتقليب جيدا. بعدها نضيف الكمون ، القرنفل، القرفة والهيل ونقلب كافة المكونات معا.

بعدها نضيف الطماطم ومعجون الطماطم ونقوم بتسبيكهم قليلا. ومن ثم نضيف الزبادي ونقلب جيدا. نغمر اللحم بالماء ونتركه يغلي حتى النضج تماما ويتبقى القليل من المرق. بعدها نقوم بعمل الأرز ونقوم بتسخين الزيت والسمن ونضع القرفة والهيل والمستكة. ثم نضيف الأرز ونقلب جيدا وبعدها نضيف ثمان أكواب من المياه لتمام النضج.ونضع اللحم فوق الأرز والزعفران في طبق التقديم.