في ٥ دقائق اعملي الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة بطعم شهي أحلى وأطعم من الجاهزة

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الكنافة النابلسية من أشهي الحلويات السورية التي تقدم على الموائد في رمضان ومؤخرا أصبحت تباع في المحلات ويتم عملها بطرق مختلفة وهي عبارة عن كنافة بداخلها حشوة من الجبن بدون ملح، وهي تعد من الحلويات السريعة والتي يمكن تقديمها في المناسبات واليوم نقدم لكم أسهل وأنجح طريقة لعملها في البيت بكل سهولة وبطعم زي الجاهزة فتابعونا. طريقة عمل الكنافة النابلسية المكونات: نصف كيلو كنافة طازجة.

2 كوب جبن عكاوي.

نصف كوب زبدة مذابة.

فستق مطحون.

نصف ملعقة صغيرة لون أحمر.

كوب ونصف شربات. طريقة التحضير: نحضر الجبن العكاوي ونبشرها في المبشرة ومن الأفضل أن نقوم بنقعها في الماء للتخلص من الملح الذي يوجد بداخلها. بعد ذلك نضيف عليها 3 قطع جبنة كيري أو جبن موزاريلا بدون ملح والآن نقسم الزبدة على 3 أطباق والجزء الأول يخلط مع اللون. نقطع الكنافة في وعاء عميق ونضع الزبدة المضاف عليها اللون ونقلب جيدا حتى تتشرب الكنافة ثم ندهن الصينية بالزبدة. ونفرد بداخلها طبقة مناسبة من الكنافة وفوقها خليط الجبن ثم نضيف طبقة مناسبة من الكنافة وندخل الصينية إلى فرن ساخن. ويمكن تسوية الكنافة على الفحم وعندما تنضج من الأسفل تقلب على الجانب الأخر بعد ما تخرج من الفرن نضع الشربات البارد عليها وهي ساخنة. نتركها قليلا حتى تهدأ ثم تقطع وتقدم وسوف تلاحظي أن طعمها أحلى من المحلات والجبنة سايحة وناضجة من جميع الجوانب. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا المكونات: نصف كيلو كنافة.

كوب زبدة أو سمنة.

ربع كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت.

ربع كيلو جبنة موتزاريلا مبشورة.

مسكرات مجروشة.

2 ملعقة قشطة للوجه. مكونات الشربات: 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نحضر الشربات أولا نرفع على النار وعاء بداخله السكر مع الماء وعندما يغلي نضيف الليمون والفانيليا ويمكن أيضا وضع عسل الجلوكوز. نترك الشربات على نار منخفضة لمدة 7 دقائق حتى ينضج ثم نضع عليه ملعقة من السمنة واتركيه جانبا لكي يبرد. نفرم الكنافة في الكبة مع السكر البودرة ثم نذوب الزبدة مع الزيت و2 نقطة من لون الطعام الصحي نجهز صينية مدهونة بالزبدة. ونضع بها نصف كمية الكنافة ثم الجبنة وفوقها المكسرات مع رشة من السكر وعلى الوجه يضاف الجزء الأخر من الكنافة. اضغطي برفق عليها وضعي القشطة على الوجه وندخل الصينية إلى فرن ساخن حتى تنضج ثم نشعل الشواية وبعد خروجها نصب الشربات فوقها. سر نجاح الكنافة النابلسية من الأفضل أن نفرم الكنافة في الكبة حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات نفرد طبقة رقيقة من الكنافة في الصينية بعد مزجها مع السمنة أو الزبدة ولون طعام.

ينصح باستخدام جبنة عكاوي لسهولة ذوبانها كما أنها تتميز بطعمها اللذيذ ولكن ينصح بنقعها في الماء لمدة 6 ساعات للتخلص من الملوحة.

يمكن إضافة نقطة صغيرة من اللون البرتقالي أثناء تقليب الكنافة مع السكر والسمنة لكي يصبح لونها مثل المحلات وطهيها على الفحم يجعل لها نكهة خاصة.

الشربات الخاص بالكنافة يجب أن يكون بارد وعندما تخرج من الفرن يصب عليها وهي ساخنة لكي تظل طرية من الداخل بعد ذلك تقطع وتقدم مع رشة من المكسرات المجروشة. عمر شويل - جدة في ٥ دقائق اعملي الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة بطعم شهي أحلى وأطعم من الجاهزة - ثقفني

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