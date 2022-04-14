نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة من السينابون وصفة سينابون ستيكس الشهية في المقال التالي
وصفة سينابون ستيكس، تختلف وصفات الطعام والحلويات من منطقة لأخرى حسب العادات الشائعة بها ولأننا في شهر رمضان الكريم فإننا نبحث عن الوصفات الجديدة والغريبة لتناولها بعد الإفطار وخاصةً في العزومات وللزائرين، وتعتبر وصفة سينابون ستيكس من الوصفات الجديدة والغريبة في نفس الوقت ولكنها لذيذة فكما اعتدنا على السينابون فقط بحشواته المختلفة الآن أصبحت عجينة السينابون تستخدم مع أنواع أخرى من الحلوى مثل بسبوسة السينابون والآن سينابون ستيكس تابعوا معنا لمعرفة خطوات التحضير بالتفصيل.
مكونات وصفة سينابون ستيكس
المكونات في تلك الطريقة لا تختلف كثيرًا عن مكونات عجينة السينابون المعروفة بل في بعض الأشياء البسيطة وكذلك في طريقة التحضير، والمقادير القادم ذكرها مناسبة لستة أفراد وهي:
- نصف كوب لبن سائل.
- ثلاث ملاعق طعام كبيرة زبدة لينة مع كوب زبدة ذائبة.
- كوبين دقيق كاملين.
- ملعقة شاي صغيرة بيكنج بودر وملعقة خميرة.
- ملعقة طعام كبيرة سكر بني ناعم وقرفة بودرة.
- كوب كامل حبيبات سكر بني.
- صفار بيضة واحدة.
- رشة بسيطة ملح.
طريقة السينابون ستيكس
يطلق على الوصفة اسم ستيكس لأنها تشبه الأصابع ولكن بعجينة السينابون المميزة الغنية بمذاق القرفة والسكر البني إذ تحضر كالتالي:
- في بولة متوسطة ولكن عميقة نضع نصف كوب اللبن ونضيف له المكونات الصلبة وهي الخميرة والبيكنج بودر مع صفار البيضة وملعقة الزبدة فقط.
- يفضل استخدام مضرب يدوي من أجل ضمان مزج هذه المكونات سويًا وتتداخل ببعضها.
- بعد ذلك نضع كوبين الدقيق ولكن بالتدريج حيث يتم التقليب بين المكونات أثناء إضافة الحليب حتى لا تتكون تكتلات.
- نعجن العجينة جيدًا لكي تتماسك ونتركها نصف ساعة وهو وقت كافي لتتخمر وتتضاعف في الحجم.
- نعود لاستخدامها مرة أخرى حيث يتم فردها على مكان ناعم مرشوش بالدقيق.
- يتم دهن العجينة بالزبدة حتى يسهل لفها وتشكيلها ويلي الزبدة خليط السكر البني والقرفة فتلك المكونات هي المسئولة عن المذاق المميزة للسينابون ستيكس.
- تقطع تلك الشرائح طوليًا ومن ثم تُلف مثل الرول بالضبط وننقل جميع الشرائح إلى صينية مدهونة زبدة توضع في الفرن نصف ساعة أو أقل إلى حين أن تصبح ذهبية.
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