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عمر شويل - جدة أهمية شرب الماء بين الإفطار والسحور في شهر رمضان من المعروف أن شرب الماء في شهر رمضان له أهمية كبيرة للغاية ويعمل على حماية الجسم من التعرض للجفاف ويقوم بتعويض الجسم الماء الذي افتقده أثناء فترة الصيام لأن وزن الإنسان يشكل 70 بالمئه وبالتالي يحتاج إلى الماء كي يحافظ على صحة الجسم وبالتالي يوجد العديد من الفوائد الموجودة في الماء عند تناولها بين الإفطار والصحون ويفضل تناوله كل ساعة على الأقل كوب واحد من الماء لتعويض الجسم ما فقده في الصيام.

فوائد شرب الماء بين الإفطار والسحور

قد أوضح أخصائي تغذية علاجية ورياضية معتز القيعي أن الماء من المكونات الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل يومي وعلى مدار اليوم وبالتالي يجب تناول أو شرب الماء على فترات بداء من الإفطار حتى السحور لكي يساعد الجسم على التخلص من السموم ومقاومة الأمراض والتخلص من الفيروسات التي تهاجم الجسم وأكد أن الماء مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الضغط والسكر وعدم تناول الماء بكميات كبيرة أثناء فترة السحور لأنها سوف يتسبب فقط في دخول الحمام عدة للتخلص من الماء الزائدة في الجسم.

أهمية شرب الماء

يحتاج جسم الإنسان من اثنين إلى ثلاثة لتر في اليوم من الماء لحمايته من الجفاف أو الإصابة بالتعب والارهاق أثناء فترة الصيام.

يساعد الماء على الإحساس بالشبع وخاصة قبل الإفطار ويساعد على تقليل تناول الطعام ويساهم بشكل كبير في إنقاذ الوزن الخلق الدهون والتقليل من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم.

يحافظ على صحة الكلى والتخلص من السموم بجانب التخلص من الحصوات من خلال البول.

يساعد على الوقاية من الإمساك وعسر الهضم الذي يصيب الكثير من الأشخاص ويقلل الانتفاخات خاصة في رمضان.

يعمل على توازن الأملاح المعدنية في جسم الإنسان.