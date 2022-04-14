الكنافة النابلسية الفلسطينية بطريقتها الأصلية وطعمها اللذيذ

تعد الكنافة النابلسية من أنواع الكنافة اللذيذة، والتى تم تقديمها أساساً فى المطبخ الفلسطيني وسميت بذلك الاسم لأنها قدمت فى مدينة نابلس فى فلسطين، وهو نوع من الحلويات اللذيذة وهى مختلفة لأنها تحشي بالجبنة وهو ما يعطيها الشكل المختلف عن أنواع الكنافة الأخرى، وهى من الأنواع التى لاقت إقبال الكثير من الأشخاص فى الدول العربية، كما أنها اشتهرت على مستوي العالم وتعد من اشهر الحلويات الشرقية، ويبحث الكثيرين من الناس عن طريقة عملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكنافة النابلسية الفلسطينية الاصلية بالتفصيل.

مكونات الكنافة النابلسية الفلسطينية

تتكون الكنافة النابلسية الفلسطينية من بعض المكونات البسيطة ولكن لها طعم مختلف وهى كالتالي:

ربع كيلو من الكنافة.

١/٢ كوب من الزبدة المذابة أو السمنة.

ربع كيلو من الجبنة العكاوى أو المودزريلا.

٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

الشربات

٢ كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

٢ كوب من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الكنافة النابلسية الفلسطينية سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: