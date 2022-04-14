نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة النابلسية الفلسطينية بطريقتها الأصلية وطعمها اللذيذ في المقال التالي
تعد الكنافة النابلسية من أنواع الكنافة اللذيذة، والتى تم تقديمها أساساً فى المطبخ الفلسطيني وسميت بذلك الاسم لأنها قدمت فى مدينة نابلس فى فلسطين، وهو نوع من الحلويات اللذيذة وهى مختلفة لأنها تحشي بالجبنة وهو ما يعطيها الشكل المختلف عن أنواع الكنافة الأخرى، وهى من الأنواع التى لاقت إقبال الكثير من الأشخاص فى الدول العربية، كما أنها اشتهرت على مستوي العالم وتعد من اشهر الحلويات الشرقية، ويبحث الكثيرين من الناس عن طريقة عملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكنافة النابلسية الفلسطينية الاصلية بالتفصيل.
مكونات الكنافة النابلسية الفلسطينية
تتكون الكنافة النابلسية الفلسطينية من بعض المكونات البسيطة ولكن لها طعم مختلف وهى كالتالي:
- ربع كيلو من الكنافة.
- ١/٢ كوب من الزبدة المذابة أو السمنة.
- ربع كيلو من الجبنة العكاوى أو المودزريلا.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
الشربات
- ٢ كوب من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- ٢ كوب من الماء.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الكنافة النابلسية الفلسطينية سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- لو كنا هنستخدم الجبنة العكاوى هنقوم بنقعها قبل الاستخدام بساعتين فى ماء فاتر وذلك للتخلص من الملح الموجود بها.
- بعد كده نجهز الشربات ونضع السكر وعليه الماء فى وعاء مناسب ونضعه على النار وأول ما يغلي نضيف عصير الليمون ونهدى النار ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نرفعه من على النار ونتركن حتى يبرد.
- نحضر طبق كبير أو صينية و نضع بها الكنافة حتى نقوم بتقطيعها الى قطع صغيرة.
- ثم نضيف عليها ملعقتين كبار من السمنة أو الزبدة وملعقتين كبار من السكر البودرة ونقلبهم مع بعض كويس حتى تتشربهم الكنافة تماماً.
- نحضر صينية مناسبة وندهنها بالسمنة ونفرد نصف كمية الكنافة داخل الصينية ونفرد عليها الجبنة العكاوى بعد تصفيتها كويس من الماء أو الجبنة المودزريلا بالتساوي.
- ثم نضيف عليها باقى كمية الكنافة ونفردها كويس ثم نضغط عليها كويس باليد او بصينية اصغر منها شوية.
- نوزع عليها السمنة أو الزبدة ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى تتحمر الأطراف ثم نشغل عليها الشواية لمدة ٥ دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وتسقى بالشربات البارد فور خروجها ونغطيها ونسيبها شوية ثم تزين بالفستق المجروش وتقدم وبالف هنا وشفا.
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