نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذري تساقط الشعر والاكتئاب من أعراض نقص فيتامين د في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعراض نقص فيتامين د، نقص فيتامين د من أكثر الحالات المرضية التي تصيب عدد كبير من الأفراد حول العالم حيث يعرف كذلك بفيتامين الشمس ويحدث النقص نتيجة لعدم التعرض لأشعة الشمس لوقت كافي أو عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، حيث أنه من بين كل خمسة أشخاص نجد شخص واحد مصاب بنقص فيتامين د وقد يظل مصابًا بهذه الحالة دون أن يدرى الأعراض المسببة لها أو يختلط عليه الأمر في تفسير أعراض نقص فيتامين د إذ أنها أعراض شائعة مثل الكسل والحالة النفسية وتساقط الشعر ويعتبر الأخير أكثر الأعراض الدالة على نقص فيتامين د.

تساقط الشعر ونقص فيتامين د

هناك أعراض مخصصة تدل على وجود انخفاض في مستويات فيتامين الشمس أبرزها هي تساقط الشعر لا سيما في النساء حيث تم نشر بحث في إحدى المجلات العلمية وهي Skin pharmacology and physiology توضح أن نسبة كبيرة من النساء اللاتي يلاحظن تساقط شعرهن يكون أحد الأسباب الأساسية في ذلك التساقط هو نقص فيتامين د وتحتاج إلى العلاج أو المتابعة الطبية.

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

يجب العلم أن تساقط الشعر قد يكون بسبب عوامل أخرى مثل الأنيميا ونقص مستويات الحديد أو الحالة النفسية أو نتيجة لبعض الأدوية أو عدم توفير المغذيات الطبيعية للشعر، ولكن إحدى أسباب تساقط الشعر هي انخفاض مستوى فيتامين د في الجسم وعدم تعويض هذا الفاقد.

وهناك أعراض أخرى تدل على نقص فيتامين د وهي:

الإرهاق والتعب في جميع أجزاء الجسم لا سيما في العظام كأسفل الظهر والرجلين. بطء في التئام الجروح أو الشفاء من العدوى بالإضافة لسهولة الإصابة بالعدوى أو الأمراض المختلفة. سوء الحالة المزاجية التي قد تصل إلى الاكتئاب في الحالات المتقدمة. آلام العضلات والتشنجات. شحوب البشرة والجلد وتساقط الشعر.

طريقة علاج نقص فيتامين د

أما عن العلاج فهو بسيط ولكن يختلف حسب درجة نقصان فيتامين د حيث يمكن التعرض لأشعة الشمس يوميًا في الفترة التي لا تضرنا بها أشعة الشمس، أو تناول الأدوية العلاجية التي قد تكون عبارة عن حقن أو قطارة أو مكملات غذائية تحتوي على فيتامين د بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين الشمس.