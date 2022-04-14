طريقة تخزين البقدونس في الثلاجة بخطوات بسيطة والنتيجة مذهلة

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سبب عدم توافر كل أنواع الخضار طوال أيام السنة يلجأ الأشخاص إلى تخزين كميات من الأنواع الغير متوفرة بشكل دائم، كما أنه في بعض الأحيان نلاحظ زيادة أسعار بعض أنواع الخضار خاصةً خلال شهر رمضان الكريم لذلك فإن التخزين هو الخيار الأفضل الذي يلجأ له الأشخاص في هذه الحالات، ويشمل التخزين أنواع مختلفة من الخضار ومن أهمها البقدونس.
طريقة تخزين البقدونس في الثلاجة
يحتوي البقدونس على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم، كما أنه من العناصر الضرورية لتحضير أي وجبة، وعلى الرغم من توافره في جميع المواسم ولكن يوجد فترة معينة تكون فيها أوراق البقدونس ناضجة وصحية، لذلك ينصح بشراء كميات كبيرة من البقدونس وتخزينها في الثلاجة، وتتم عملية التخزين من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أول خطوة يجب القيام بها هو تنظيف أعواد البقدونس وفرزها بشكل جيد وذلك لكي يتم التخلص من الأعواد الصفراء والمعرضة للتلف والاحتفاظ فقط بالأعواد الخضراء.
- في وعاء عميق يتم وضع كمية البقدونس المتاحة ويتم غمرها بالماء وإضافة بعض قطرات من الخل ثم يتم تركها لمدة نصف ساعة على الأقل، وبعدها يتم تصفية البقدونس من الماء وغسله جيداً.
- في هذه الخطوة يتم تقطيع البقدونس حسب الرغبة، ثم يتم وضع في المصفاة وتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.
- في الأكياس المخصصة بعملية التفريز والتخزين يتم وضع البقدونس، ويتم تقطيع بعض حبات الليمون على شكل شرائح ووضعها داخل هذه الأكياس، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لأنها تحمي البقدونس من التلف أو تغيير اللون.
فوائد البقدونس لجسم الإنسان
البقدونس أحد أنواع الخضار التي يجب أن يتناوله بشكل مستمر لكي يستفيد الجسم من كل العناصر الغذائية الموجودة به، ومن أهم فوائد البقدونس:
- تناول البقدونس بكميات مناسبة يعمل على تنظيف الجسم من السموم المتراكمة به.
- يعمل على تحسين وظائف الجهاز التنفسي بنسبة كبيرة وتنظيم ضربات القلب.
- يساعد على إذابة الدهون المتراكمة في أجزاء الجسم وبالتالي فإنه مناسب لأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن.
- يعمل كمهدئ ومطهر للمعدة لذلك فإنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والقولون.
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