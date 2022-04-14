خلطة مذهلة من الكركم للبشرة والجسم لن تتخيلي النتيجة

لكركم من التوابل الرئيسية التي توجد في كثير من المطابخ العربية والهندية أيضاً، وبخلاف استخدامه في المطبخ وتحضير وصفات الطعام، نجد أن له استخدامات أخري في العناية بالبشرة والشعر والجسم بشكل عام، حيث يدخل في تحضير الوصفات والماسكات الطبيعية، ويمكن تناول مشروب الكركم للعناية بصحة الجسم.

وصفة الكركم لمحاربة حب الشباب

المكونات:

ملعقة عسل نحل صغيرة.

ملعقة كركم صغيرة.

عدة قطرات عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نخلط كل المقادير مع بعضها جيدًا لنحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط على البشرة ونوزعه جيداً. نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، قبل غسل الخليط بماء فاتر.

وصفة الكركم لمحاربة الصدفية

عند الرغبة في علاج الصدفية باستخدام الكركم توجد عدة اختيارات يجب على المريض الاختبار منها، مثل:

تناول مكملات كركم.

استخدام بهار الكركم في وصفات الطبخ.

شرب الشاي الخاص بالكركم، ويتم تحضيره عن طريق وضع ملعقة كركم مع ماء بكمية مناسبة وغلي الخليط ثم تصفيته وتناوله.

ماسك الكركم للبشرة

المكونات:

مقدار كوب من الكركم.

كوبان كبيران ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط بودرة الكركم مع كمية الماء جيداً. ثم نضع الخليط على مصدر حرارة ونقلبه جيدًا ليصبح معجون. بعد ذلك نضع المعجون على المكان المصاب بالصدفية ونغطي المعجون بضمادة. نترك المكان المصاب مغطى حتى الصباح، ونغسله بماء بارد.

وصفة الكركم ضد القشرة

المكونات:

كمية مناسبة من بودرة الكركم.

عدة قطرات زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نضع بودرة الكركم في وعاء ونضيف لها قطرات زيت الزيتون ونقلبهم جيداً لنحصل على عجينة قوامها متجانس. ثم نضع العجينة على فروة الرأس ونتركها لمدة ١٥ دقيقة. بعد مرور ١٥ دقيقة نغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

فوائد شرب الكركم للجسم بشكل عام