طريقة عمل الكفتة المشوية بكل أسرارها وتكاتها وانسي إنها تفك أو تكش منك بعد اليوم

الكفتة بجميع أنواعها سواء كفتة اللحم أو الدجاج أو السمك من الوصفات اللذيذة والمفيدة للجسم في نفس الوقت وخاصةً عندما يتم تحضيرها بطريقة صحية، وكما نعلم فإن للكفتة الكثير من طرق التحضير في جميع دول العالم، لذلك اخترنا لكم طرق مختلفة وغير تقليدية لتحضير الكفتة في المنزل.

طريقة عمل كفتة البرغل

المكونات

كوب من البرغل.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

قطعة متوسطة من اللية المفرومة ناعم.

حبة كبيرة من البصل.

حزمتين من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير

نغسل البرغل جيداً ثم ننقعه في الماء لمدة نصف ساعة ثم نصفيه.

نفرم البصل فرماً ناعماً جداً.

في محضرة الطعام نضع البرغل واللحم واللية والملح والفلفل والزيت وجوزة الطيب ونصف كمية البقدونس ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نشكل الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم ونوزعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

نسخن الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً ثم نخرجها ونزينها بالبقدونس.

طريقة عمل الكفتة بالفول الصويا

المكونات

ربع كيلو من الفول الصويا.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

طريقة التحضير

نغسل الفول جيداً ثم نقوم بنقعه في الماء لمدة ساعة.

نصفي الفول ونضعه في حضرة الطعام ونضيف له اللحم والبهارات.

نقطع البصل إلى مكعبات متوسطة ونضعها في محضرة الطعام.

نخلط جميع مكونات الكفتة جيداً ثم نقوم بتشكيلها إلى أصابع متوسطة الحجم.

نترك الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نسخن الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ندهن صينية بالقليل من الزيت ثم نوزع أصابع الكفتة فيها.

ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها ونقدمها.

من أفضل أنواع السلطات التي يفضل تقديمها مع الكفتة سلطة الطحينة، والتي يمكن تحضيرها من المكونات التالية: