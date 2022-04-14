طريقة تجهيز التمرية في المنزل بمكونات شهية

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عمر شويل - جدة طريقة التجهيز التمرية في المنزل تعتبر من أكثر الحلويات الغير تقليدية ويحبها بعض الأشخاص ولكنها غير مشهورة نهائيا ولكنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ ويمكن لجميع سيدات المنزل تجهيزها بكل سهولة وتقديمها لعائلتها أو يمكن تقديمها للضيوف حيث تتميز بمذاق شهي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة تجهيزات بالمكونات والخطوات المطلوبة بسهولة.

طريقة عمل التمرية

المكونات،

كيلو عجوة

كوب بسكويت مطحون

ملعقتين سمنه

ملعقتين فستق مجروش

ملعقة قرفة

ملعقة حبهان مطحون

جوزة الطيب

للوجه،

بسكويت مطحون

جوز الهند

سمسم

بندق مطحون

بسكويت شيكولاته مطحون

للتقديم،

صوص كراميل

كلمة شوكولاته بالبندق مع قليل من اللبن .

طريقة تجهيز التمرية

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه السمنة الذائبه وإضافة عليه العجوة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيدا.

في الخطوة التالية نبدأ بإضافة القرفة والحبهان والفستق تقلب المكونات مرة أخرى حتى تصبح متجانسة مع بعضها جيداً ثم نبدأ بتشكيلها على هيئة كرات دائرية متساوية الحجم.

بعد ذلك نقوم بوضع الكرات بعد ذلك نقوم بوضع فيه السمسم أو البسكويت أو الفستق أو جوز الهند وكذلك يمكن وضعه في البندق بعد ذلك نبدأ بتوزيعه في طبق التقديم ويتم تقديمها مع الشيكولاته والكراميل.

طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات،

كوب سكر

نصف كوب ماء

نصف كوب حليب

ملعقة زبدة

قليل من الملح

طريقة التحضير

تحضير وعاء مناسب نقوم بوضع السكر فيه مع الماء على نار متوسطة وتقلب المكونات حتى تصل إلى مرحلة الغليان ويصبح لونها بني بعد ذلك يتم رفعها من على النار وإضافة الزبدة وتقلب حتى تذوب تماما.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الحليب مع الاستمرار في التقليب ثم يتم وضعه على النار مرة أخرى وإضافة قليل من الملح وتقلب المكونات لمدة دقيقة حتى تغلي ويصبح القوام كثيف بعد ذلك يتم رفعه من على النار وبعد أن يبرد يتم وضعه في طبق التقديم.