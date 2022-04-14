طريقة عمل كحك العيد الدايب على أصوله بتكات وطعم وريحة زمان

طريقة عمل كحك العيد الدايب، فالكحك هو سلعة مخبوزة تعتبر من الحلويات،على عكس المخبوزات الأخرى المصنوعة من الدقيق فهي محشوة ومرشوشة بالسكر، كل هذه الأشياء تمنح الجسم الطاقة والحيوية، ولهذا تحرص الكثير من النساء على تقديمها لأسرهن ، خاصة في شهر رمضان لما يحتويه من نسبة عالية من السكر، وسوف نقوم معًا بإعداد بعض من أنجح طرق صنع الكحك الناعم بالطريقة الاصلية ووف ستعرفين كل تفاصيل الكحك وبارك الله فيك من اول مره معك نحن فقط نتبع خطوة وخطوة.

مكونات كحك العيد

نوضح لكم تفصيلياً مكونات عمل كحك العيد:

كيلوغرام واحد من الدقيق الأبيض الناعم أو لجميع الأغراض

ما يعادل 6½ في كوب قياسي 150 جرام أو كوب شاي عادي

3 ملاعق كبيرة سمسم ما يعادل 25 جرام

كوب من الحليب البارد يعادل 200 جرام

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية ما يعادل 8 جرام

600 جرام من السمن يعادل 3 أكواب من الشاي العادي

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك تفوح منها رائحة تعادل 3 جرام

ربع كوب ماء دافئ يعادل 50 جرام

3 ملاعق كبيرة سكر ناعم ما يعادل 50 جرام

1/2 ملعقة صغيرة ملح ما يعادل 3 جرام

250 جرام ملبان

250 جرام عجوة

4 ملاعق كبيرة نصف سمن

طريقة تحضير كحك العيد

قبل ان نبدا في طريقة عمل كحك العيد، بتجهيز الحشوة التي سوف نضعها داخل الكحك وهي تكون حسب ذوقك او امكانياتك يمكن ان نضع عجوه او عجميه و يمكن ايضا ان نضع داخل الكحك ملبن