طريقة عمل كحك العيد الدايب على أصوله بتكات وطعم وريحة زمان

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طريقة عمل كحك العيد الدايب، فالكحك هو سلعة مخبوزة تعتبر من الحلويات،على عكس المخبوزات الأخرى المصنوعة من الدقيق فهي محشوة ومرشوشة بالسكر، كل هذه الأشياء تمنح الجسم الطاقة والحيوية، ولهذا تحرص الكثير من النساء على تقديمها لأسرهن ، خاصة في شهر رمضان لما يحتويه من نسبة عالية من السكر، وسوف نقوم معًا بإعداد بعض من أنجح طرق صنع الكحك الناعم بالطريقة الاصلية ووف ستعرفين كل تفاصيل الكحك وبارك الله فيك من اول مره معك نحن فقط نتبع خطوة وخطوة.
مكونات كحك العيد
نوضح لكم تفصيلياً مكونات عمل كحك العيد:
- كيلوغرام واحد من الدقيق الأبيض الناعم أو لجميع الأغراض
- ما يعادل 6½ في كوب قياسي 150 جرام أو كوب شاي عادي
- 3 ملاعق كبيرة سمسم ما يعادل 25 جرام
- كوب من الحليب البارد يعادل 200 جرام
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية ما يعادل 8 جرام
- 600 جرام من السمن يعادل 3 أكواب من الشاي العادي
- ملعقة صغيرة من ريحة الكحك تفوح منها رائحة تعادل 3 جرام
- ربع كوب ماء دافئ يعادل 50 جرام
- 3 ملاعق كبيرة سكر ناعم ما يعادل 50 جرام
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح ما يعادل 3 جرام
- 250 جرام ملبان
- 250 جرام عجوة
- 4 ملاعق كبيرة نصف سمن
طريقة تحضير كحك العيد
قبل ان نبدا في طريقة عمل كحك العيد، بتجهيز الحشوة التي سوف نضعها داخل الكحك وهي تكون حسب ذوقك او امكانياتك يمكن ان نضع عجوه او عجميه و يمكن ايضا ان نضع داخل الكحك ملبن
- نحضر كوب ونضع فيه ربع ماء دافئ ونضيف عليه ملاعق من السكر الحبيبات ثم نضع ملعقه من الخميره الفوريه و نمزجهم مع بعض جيدا ثم نتركها على جنب
- سنقوم اولا بإحضار وهو متعدد الاستخدامات ونضيف عليه ريحه الكحك
- ونضيف ايضا نصف ملعقه من الملح الدقيق ونقلبهم مع بعض جيدا
بعد ذلك ناتي بالسمنة ثم نقوم بوضع في اناء على النار نقوم بتسيح وفي نفس الوقت نقوم بتحمير السمسم على النار
- بعد ذلك سوف نضع السمسم المحمر على الدقيق بعد ذلك سوف نضع السمسم المحمر على الدقيق ونقلبهم جيدا
- بعد ذلك ناخذ السمنه بعد ان قاربت على الغليان او قدحت تماما ثم نقوم باضافتها على الدقيق ونقلبهم جيدا وبحرص لان السمنه سخنة جدا وهذه الخطوه هي تكة مهمه جدا و رئيسيا في نجاح الكعك ونقلب جيدا حتي نضمن أن الدقيق قد تغلف جيدا بالسمنة
- بعد ذلك قم بفرد العجين علي صينية وننتظر تماما قبل ان نبدا مرة أخرى في العمل
- بعد ذلك نقوم بلم العجينة مره اخرى ونضع فيه قلبها الخميره بعد ان اختمرت
- ونبدا فى التقليب العجينه باليد حيث نقوم بعجنها عدة مرات ونجدها طريه جدا
- في هذه الخطوه سوف نبدا في اضافة اللبن وفي نفس الوقت تقليب العجين
- وبعد أن انتهينا نبدأ في تشكيل الكحك بالطريقة التي نراها مناسبة
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