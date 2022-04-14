وصفة الفازلين المعجزة لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامق

إزالة الشعر الزائد بالفازلين حيث يعتبر الفازلين من أهم العناصر الطبية التي يمكن الاستفادة منها، فيمكن الاعتماد عليه في التجميل بصفة مباشرة، فالفازلين من أهم المكونات التي تدخل في مجال تجميل البشرة والشعر، ويعتبر الفازلين من أفضل العناصر المستخدمة في إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم، فهو مكون فعال يعمل على تنظيف البشرة من الشعر الغير مرغوب فيه، حيث أن الشعر الزائد يضيف مظهر غير لائق لكل أنثى، ولهذا يتم البحث عن أفضل المنتجات التي تساعد في إزالة الشعر، فأيضا هو من أفضل المرطبات الفعالة في تنعيم وترطيب البشرة المتشققة، لذلك يمكن الاعتماد الكلي عليه في العناية بالبشرة وتنظيفها من الشعر الزائد وتنعيمها وجعلها ملساء مثل بشرة الأطفال.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

يمكن الاعتماد على تلك الوصفة في إزالة الشعر الزائد من خلال استخدام الفازلين، حيث يتم تنفيذها كالتالي:

المكونات

ماكينة الشمع لإزالة الشعر.

مناديل الشمع لإزالة الشعر.

بودرة ترطيب بشرة الأطفال.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

يتم رش بودرة الأطفال على جميع المناطق التي يكثر بها الشعر الزائد.

ثم يتم تسخين الشمع بواسطة الجهاز من خلال توصيله بالكهرباء.

بعد التسخين يتم توزيع طبقة من الشمع على البشرة بنفس اتجاه نمو الشعر.

باستخدام مناديل الشمع يتم لصقها فوق الشمع لمدة ثواني.

ثم يتم إزالة المناديل من على الشمع والبشرة عكس اتجاه نمو الشعر.

بعد الإزالة يتم مسح البشرة بالفازلين لعدم حدوث أي التهابات أو حرقة أو احمرار.

فوائد الفازلين للبشرة

يمتلك الفازلين عدة مميزات رائعة، فيمكن استخدامه بعد إزالة الشعر الزائد، وذلك لأنه يقوم بما يلي: