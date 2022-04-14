طرق ووصفات مختلفة للشوربة لتزيين مائدة إفطار شهر رمضان

وصفات شوربات مختلفة لرمضان، ينصح في شهر رمضان قبل تناول الإفطار البدء بتناول الشوربة أولًا من أجل إعداد المعدة لاستقبال الطعام القادم كما أنها ذات محتوى قليل في السعرات الحرارية لذلك فهي تناسب متبعي الحميات الغذائية، ولهذا نحتاج إلى وصفات مختلفة من الشوربات تناسب مائدة شهر رمضان لذلك في السطور القادمة نضع لكم طرق مختلفة لتحضير الشوربة في شهر رمضان.

وصفة شوربة الطماطم وطريقتها

الطماطم من الأطعمة الهامة للجسم خاصةً في تقليل الإصابة بسرطان المعدة وأيضًا القولون:

نقشر الطماطم ونخلطها مع الثوم والبصل حسب الذوق. ويتم وضع تلك المكونات في قدر عميق على النار مع كمية ماء بسيطة لتنضج في حوالي خمس دقائق. عندما يبدأ الغليان نضع الصلصة في الخلاط لخلطها ونعيدها إلى النار مرة أخرى من زيادة التركيز.

وصفة شوربة الشوفان في رمضان

للشوفان فوائد هامة ومختلفة للجسم فهو مناسب لمرضى السكري لاحتوائه على الألياف ويضبط مستوى ضغط الدم خاصةً من يعانون من ارتفاعه وكذلك يحمي من الإصابة بسرطان الثدي لوجود الفيتوكيميكالز:

نقوم بتشويح بصل وثوم حسب الرغبة على نار حرارتها منخفضة. ومن ثم نضع كمية من الماء مع حبات الشوفان الناعمة ونقلب المقادير. يتم التتبيل بالمنكهات المرغوب بها مثل عصير الليمون ونترك الشوربة ربع ساعة لتصير جاهزة.

وصفة شوربة الكرنب وكيفية التحضير

من الشوربات الشهية واللذيذة التي تناسب من يرغب في خسارة الوزن، كما أن الكرنب غني بعناصر وفيتامينات هامة مثل فيتامين B6 والبوتاسيوم وعناصر أخرى هامة للحفاظ على القلب وصحته ونشاط الدورة الدموية: