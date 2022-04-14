وصفة لإعداد الكريم الكراميل بالفواكه بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة

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وصفة لإعداد الكريم الكراميل بالفواكه، يعتبر الكريم الكراميل من أجمل أنواع الحلويات وهو يحبه الكبار والصغار ومن السهل أن تقوم ربة المنزل بإعداده بالبيت فهو طريقة إعداده بسيطة وبمكونات أقتصادية، لذلك نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الكريم كراميل بالفواكه.
وصفة لإعداد الكريم الكراميل بالفواكه بالمنزل
الكريم كراميل ترجع أصوله للمطبخ الأوروبي وخاصة بدولة فرنسا أو دولة أسبانيا أو فرنسا، وقدم قامت الشيف غادة التلي وصفة لإعداد الكريم كراميل الفواكه ببرنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سفرة
طريقة إعداد كريم كراميل الفواكه
يتكون الكريم كراميل بصفة عامة من خليط السكر مع الحليب والبيض، وهو من أشهر الحلويات على مستوي العالم، ومنالسهل تحضيره بأكثر من طريقة.
مكونات كريم الكراميل بالفواكه
- عدد 2 باكو كريم كراميل جاهز.
- ربع كيلو جبن كريمي.
- ثمرة مانجو مقطعة مكعبات.
- كريمة مخفوقة.
- إثنين ثمرة كيوي مقطعة مكعبات.
- 150 جرام فراولة مقطعة مكعبات.
- أربع أكواب حليب.
- 150 جرام عنب حسب الرغبة.
خطوات تحضير كريم الكراميل بالفواكه
- نقوم بخلط اللبن وكريم الكراميل في إناء عميق ونضعه على النار.
- بعد أن يغلي خليط اللبن نقوم بإضافة الجبن الكريمي ويقلب جيدا.
- نحضر قالب إنجلش كيك ويبطن بورق النايلون وترص به الفواكه.
- نصب خليط الكريم كراميل فوق الفواكه ويمكن وضع الكراميل الموجود بالعبوة فوق الفواكه.
- يوضع القالب بالثلاجة لما يقارب ساعة ونصف حتي يتماسك.
- بعد أن يتماسك نخرج القالب ويقلب بصينية التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة.
وصفة لعمل الكريم كراميل الجاهز
هناك طريقة أخري لإعداد الكريم كراميل وتعتبر أسهلهم وأسرعهم فهي تعتمد على العبوات الجاهزة وهي:
مكونات وصفة الكريم الكراميل الجاهز
- عبوة كريم كراميل جاهز.
- نصف كيلو حليب.
- ربع كوب سكر.
تحضير الوصفة
- نقوم بتقسيم صوص الكراميل على أربعة قوالب عميقة.
- نضيف عبوة الكريم كراميل للبن في إناء ونضعه على النار.
- نضيف السكر حسب الرغبة في درجة التحلية.
- نقلب الخليط على النار حتى يثقل القوام ويبدأ بالغليان.
- يصب خليط الكريم كراميل بالقوالب وتترك حتى تبرد.
- بعد أن تبرد توضع بالثلاجة لمدة ساعة ثم تقدم وتزين بالمكسرات.
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