نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العيد بالطريقة والمكونات المظبوطة وبطعم دايب دوب ألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي

يعتبر موسم العيد من المواسم الشهيرة والتي تقوم العديد من السيدات بعمل كافة أنواع الخبيز ومنها البسكويت والبيتي فور والمبسوس والكحك وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، حيث يعتبر البسكويت هو من ألذ المخبوزات التي يمكننا عملها بأشهى طعم على الرغم من أن الغالبية من السيدات يقومون بشراء بسكويت العيد من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار ولكن البسكويت يعتبر من أكثر أنواع المخبوزات السهلة التي يمكننا عملها بأشهى وأسهل الطرق ولا يحتاج عمل بسكويت العيد إلى مكونات بسيطة. مكونات عمل بسكويت العيد خمسة حبات من البيض.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

كوبان إثنان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كوب واحد ونصف من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة. طريقة عمل بسكويت العيد أحضري وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع اربعة ملاعق كبيرة من النشا وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة خمس حبات من البيض وكوبان إثنان ونصف من السمنة مع كوب واحد ونصف من السكر المطحون مع كوب واحد ونصف من الحليب السائل وقومي بتقليبهما جيدا بيعضها ثم قومي بعجن هذه المكونات حتى تتمكني من الحصول على عجينة طرية.

أحضري القمع الذي تقومين بتشكيل البسكويت به أو الماكينة التي تعمل على تشكيل البسكويت ثم قومي بوضع كمية من عجينة البسكويت في هذا القمع أو الماكينة وقومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من السمنة وقومي برص البسكويت الذي قومتي بتشكيله.

عليكي بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن وأتركيها حتى تسخن، وقومي بإدخال صينية البسكويت واتركيه حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الشهي.

بعد وصوله إلى هذا اللون قومي بإخراجه من الفرن وأتركي هذه الصينية حتى تبرد وقومي بعد ذلك بتقديم البسكويت في أطباق تقديم ويصبح بذلك جاهز لتناوله بأشهى طعم مع أي مشروبات ترغبين بها. عمر شويل - جدة بسكويت العيد بالطريقة والمكونات المظبوطة وبطعم دايب دوب ألذ من محلات المخبوزات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت العيد بالطريقة والمكونات المظبوطة وبطعم دايب دوب ألذ من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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