فطيرة الجبن بالبسطرمة ووصفات سهلة لإعدادها بالمنزل زي الجاهز

فطيرة الجبن بالبسطرمة، تعتبر فطائر الجبن بالبسطرمة من أجمل المقبلات التي من سهل تحضيرها، ويمكن إعداد فطائر الجبن بكل سهولة بالمنزل وبمكونات بسيطة ومن الممكن تقديمها كوجبة عشاء أو غدا وتختلف الفطائر باختلاف حشواتها، وفيما يلي نوضح كيفية إعداد فطيرة الجبن بالبسطرمة.

فطيرة الجبن بالبسطرمة ووصفات سهلة لإعداده

تعد فطيرة الجبن بالبسطرمة من أجمل المأكولات والمقبلات التي يحبها الأطفال ومن الممكن تقديمها لهم كوجبة للمدارس، ونستعرض فيما يلي وصفات لتحضير فطائر الجبن.

طريقة عمل فطيرة الجبن بالبسطرمة

نوضح فيما يلي طريقة إعداد فطائر الجبن بالبسطرمة ومكوناتها:

مكونات فطيرة الجبن بالبسطرمة

ثلاث أكواب م الدقيق الأبيض. نصف معلقة صغيرة ملح. ربع كوب ماء دافئ. معلقتان كبيرة زبادي. ربع كوب زيت نباتي. معلقتان كبيرة خميرة. ماء بارد للعجن عند الحاجة. معلقتان كبيرة لبن بودرة.

مقادير حشو الفطائر

ثلاث قطع جبنة مثلثاث أو فيتا. ربع كوب جبن شيدر مبشور. معلقة كبيرة سمنة بلدي. ربع كوب جبن موتزريلا مبشور. حزمة بقدونس مفرومة. نصف كيلو بسطرمة. ربع كوب جبن رومي مبشور.

خطوات إعداد فطيرة الجبن بالبسطرمة

نضع الخميرة في ربع كوب الماء الدافئ والسكر ونتركها جانبا لتتفاعل.

في وعاء كبير ننخل الدقيق ونضع له الملح والحليب ويقلب جيدا.

نضيف المكونات السائلة مثل الزيت والزبادي وخليط الخميرة والماء لخليط الدقيق.

نقوم بعجن الخليط لنحصل على عجينة هشه ناعمة وتترك ساعة لتختمر.

في طبق عميق نمزج السمنة بالبقدونس والجبنة والبسطرمة ويقلب جيدا.

تقطع العجين لكرات صغيرة وترش بالدقيق وتترك ربع ساعة لترتاح.

تفرد قطع العجين على سطح أملس مرشوش بالدقيق.

نضع الحشو بمنتصف العجين وتغلق لتشكل نصف دائرة.

ترص الفطائر في صينية مدهونة زيت ومرشوشة بالدقيق.

نقوم برش العجينة بحبة البركة أو السمسم حسب الرغبة.

تدخل الصينية بالفرن عل درجة حرارة 180 درجة.

بعد أن تنضج الفطائر ويحمر لونها تخرج من الفرن وتقدم ساخنة.

وصفة لإعداد فطائر الجبن بالبسطرمة برقائق السمبوسك

يمكن تحضير فطائر الجبن بالبسطرمة باستخدام رقائق السمبوسك، وفيما يلي نوضح الطريقة:

المقادير

نصف كيلو سمبوسك. ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي. نصف كوب جبن رومي مبشور. زيتون أسود مقطع شرائح. نصف كوب جبن موتزريلا مبشور. ربع كيلو بسطرمة. نصف كوب جبنة ملح خفيف. نصف كوب جبن شيدر مبشور.

طريقة التحضير