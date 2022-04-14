نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الملوخية الخضراء بالطريقة المصرية الأصلية بطشة الثوم بطعم وريحة جنان في المقال التالي

تعد الخضروات من أكثر المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها لأنها تعتبر مفيدة للغاية للجسم أي أنها تمد الجسم بحميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من مواد معدنية وعناصر غذائية ضرورية، وتعتبر الملوخية من الخضروات اللذيذة التي تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير حيث يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات الاخرى مثل الأرز والسلطات حتى تعمل على فتح الشهية بجانبها، ولعمل الملوخية علينا بإتباع العديد من الخطوات اللازمة للحصول على أفضل طعم من هذه الملوخية. مكونات عمل الملوخية كمية مناسبة من ثمار الملوخية.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمانية ملاعق كبيرة من السمنة السائلة. طريقة عمل الملوخية قومي أولا بتنقية أوراق الملوخية من العروق ثم قومي بوضعها في طبق كبير وقومي بغسله بالماء جيدا.

ثم قومي بوضع هذه الكمية في قطعة من القماش وضعيها أمام تيار هوائي مثل المروحة حتى تجف من الماء تماما.

بعد ذلك قومي بوضعها في صينية كبيرة وقومي بفرمها بواسطة المخرطة حتى تصبح ناعمة جدا.

أحضري بعد ذلك حلة مناسبة وقومي بوضعها على نار عالية الحرارة ثم ضيفي إليها كمية من الشوربة مناسبة لكمية الملوخية واتركي هذه الشوربة حتى تغلي.

عند ملاحظة غليان الشوربة قومي بإضافة الملوخية وقومي بتقليبهما مع الشوربة واتركيها حتى تنضج.

أثناء نضج الملوخية قومي بتحضير طاسة متوسطة الحجم وضعي بها ثمانية ملاعق كبيرة من السمنة السائلة وضعيها على نار متوسطة الحرارة ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس وعليكي بتقليب الثوم وضيفي إلية نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وعند وصول الثوم إلى اللون الذهبي قومي بوضع الملوخية حتى تأخذ رائحة الثوم السحرية.

بعد ذلك قومي بوضع كمية الثوم مع الملوخية في حلة الملوخية ثم ضيفي نصف ملعقة صغيرة من الملح مع التقليب مرة أخرى وعلى النار حتى تغلي مرة أخرى.

بعد ذلك قومي برفعها من على النار وقومي بتحضير طبق تقديم وقومي بصب الملوخيه به ثم قومي بتقديمه بألذ طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الملوخية الخضراء بالطريقة المصرية الأصلية بطشة الثوم بطعم وريحة جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الملوخية الخضراء بالطريقة المصرية الأصلية بطشة الثوم بطعم وريحة جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.