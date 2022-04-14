أعملي الكحك الناعم “المبسوس” بالسمنة البلدي بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم دايب دوب

يعد المبسوس من الحلويات ذات الطعم الشهي الجميل الذي يمكننا تناوله مع العديد من المقبلات اللذيذة مثل تناوله مع مشروبات مختلفة ومنها مشروب الشاي أو الحليب أو العصائر والعديد من المشروبات الاخرى الشهية، ويعد المبسوس من المخبوزات التي تقوم العديد من السيدات بعملها في العيد بجانب البسكويت والبيتي فور والغريبة وباقي المخبوزات الأخرى، وتعاني العديد من السيدات من عملهم للمبسوس لأنهم يعتقدون أنه صعب جدا في عمله بطعم لذيذ، على الرغم من أن المبسوس هو مختلف عن باقي المخبوزات الاخرى أي أنه لا يحتاج إلى تكاليف عالية ولا مجهود ولا يتطلب سوى مكونات بسيطة ومنها السمنة والدقيق والسمسم وبعض البهارات الأخرى التي تضيف نكهة مختلفة لهذا المبسوس.

مكونات عمل المبسوس

إليكي مكونات عمل المبسوس أو الكحك الناعم

نصف كيلو من السمنة البلدي.

كمية من السمسم تناسب كمية السمنة.

كيلو واحد من الدقيق.

كوبان إثنان من الحليب السائل.

كمية من السكر البودرة للتحلية.

طريقة عمل المبسوس