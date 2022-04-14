نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكحك الناعم “المبسوس” بالسمنة البلدي بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم دايب دوب في المقال التالي
يعد المبسوس من الحلويات ذات الطعم الشهي الجميل الذي يمكننا تناوله مع العديد من المقبلات اللذيذة مثل تناوله مع مشروبات مختلفة ومنها مشروب الشاي أو الحليب أو العصائر والعديد من المشروبات الاخرى الشهية، ويعد المبسوس من المخبوزات التي تقوم العديد من السيدات بعملها في العيد بجانب البسكويت والبيتي فور والغريبة وباقي المخبوزات الأخرى، وتعاني العديد من السيدات من عملهم للمبسوس لأنهم يعتقدون أنه صعب جدا في عمله بطعم لذيذ، على الرغم من أن المبسوس هو مختلف عن باقي المخبوزات الاخرى أي أنه لا يحتاج إلى تكاليف عالية ولا مجهود ولا يتطلب سوى مكونات بسيطة ومنها السمنة والدقيق والسمسم وبعض البهارات الأخرى التي تضيف نكهة مختلفة لهذا المبسوس.
مكونات عمل المبسوس
إليكي مكونات عمل المبسوس أو الكحك الناعم
- نصف كيلو من السمنة البلدي.
- كمية من السمسم تناسب كمية السمنة.
- كيلو واحد من الدقيق.
- كوبان إثنان من الحليب السائل.
- كمية من السكر البودرة للتحلية.
طريقة عمل المبسوس
- قومي بتحضير إناء كبير وضهي به نصف كيلو من السمنة وضعيه على النار حتى يسخن جيدا.
- بعد ذلك قومي بتحضير إناء كبير للعجن وقومي بوضع السمنة الساخنة به وضعي كمية مناسبة من السمسم مع كيلو واحد من الدقيق مع ملعقة واحدة صغيرة من الحبهان والحليب السائل وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها حتى تختلط تماما وتصبح متجانسة واتركي هذا الخليط المتماسك حتى تبرد السمنة.
- بعد ذلك أحضري المنقاش الذي يضيف إليكي الشكل الجميل للمبسوس ثم قومي بعمل كرات من عجينة المبسوس وقومي بتشكيلها بالمنقاش.
- أحضري صينية وقومي برص المبسوس المعمول في هذه الصينية وإستمري في عمل نفس هذه الخطوات مع باقي كمية العجين الأخرى وقومي بإدخال صينية المبسوس في الفرن واتركيها حتى تنضج.
- بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد ثم أحضري السكر البودرة المطحون وقومي بتحلية المبسوس بالكمية التي تريدينها وبذلك يصبح المبسوس جاهز لتناوله بأشهى طعم وكذلك يصبح جاهز لتقديمه بشكل مختلف وجميل بالإضافة إلى الطعم الرائع الشهي.
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