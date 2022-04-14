نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمقادير مرملة ومظبوطة وبطعم ومذاق لذيذ مثل المحلات في المقال التالي
تعد البسوبسة التي نجد ان العديد من الناس يقبلون على تناولها وشرائها من محلات الحلويات التي تعمل هذه المحلات على تقديمه وبيعه بأغلى الأسعار وتعمل على بيعه بالعديد من الأشكال والحشوات المختلفة، حيث تعمل هذه المحلات على تقديم البسبوسة بحشوة الكريمة أو القشطة أو البسبوسة السادة الخالية من الحشوات على الرغم من أننا بإمكاننا عمل صينية البسبوسة بالقشطة في المنزل وبأسعار غير مكلفة حيث تحتاج البسبوسة بالقشطة لعملها إلى عبوة البسبوسة والزبادي والسمنة والحليب وعبوات القشطة وعلينا بعمل القشطة بطريقة بسيطة وهي خلط هذه العبوات مع الحليب وعلى نار هادئة علينا بالتقليب المستمر.
مكونات عمل البسبوسة بالقشطة
- عبوة واحدة من البسبوسة.
- نصف كوب من دقيق السميد.
- عبوتان من الزبادي.
- كوبان إثنان من السمنة السائلة.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ثلاث عبوات من القشطة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
- إحضري وعاء كبير وضعي به عبوة البسبوسة مع نصف كوب من دقيق السميد مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي من كوبان من السمنة وقومي بعجن هذه البسبوسة جيدا حتى تصبح طرية.
- ثم قومي بتحضير القطشة وهي تحضير إناء وضعي به ثلاث عبوات من القشطة مع كوب واحد من الحليب وقومي بتقليب القشطة مع الحليب حتى يصبح قوام كثيف ثم أرفيعه من على النار.
- أحضري بعد ذلك صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بوضع كمية من البسبوسة ثم ضيفي كمية من القشطة ثم ضيفي طبقة أخرى من البسبوسة.
- قومي بتشغيل الفرن على حرارة مرتفعة وأتركيها حتى تسخن جيدا وعند سخونتها قومي بإدخال صينية البسبوسة بالقشطة بها واتركيها حتى تنضج جيدا وتأخذ اللون الشهي.
- عند نضج هذه البسبوسة قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بسقي البسبوسة بالقشطة بالشربات ثم عليكي بتغطيتها حتى تصبح طرية وتأخذ كل كمية الشربات التي قومنا بإضافتها وحتى تصبح ذات مذاق حلو.
- قومي بعد ذلك بتقطيعها وعليكي بتقديمها بأشهى وألذ وأخف طعم.
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