طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمقادير مرملة ومظبوطة وبطعم ومذاق لذيذ مثل المحلات

تعد البسوبسة التي نجد ان العديد من الناس يقبلون على تناولها وشرائها من محلات الحلويات التي تعمل هذه المحلات على تقديمه وبيعه بأغلى الأسعار وتعمل على بيعه بالعديد من الأشكال والحشوات المختلفة، حيث تعمل هذه المحلات على تقديم البسبوسة بحشوة الكريمة أو القشطة أو البسبوسة السادة الخالية من الحشوات على الرغم من أننا بإمكاننا عمل صينية البسبوسة بالقشطة في المنزل وبأسعار غير مكلفة حيث تحتاج البسبوسة بالقشطة لعملها إلى عبوة البسبوسة والزبادي والسمنة والحليب وعبوات القشطة وعلينا بعمل القشطة بطريقة بسيطة وهي خلط هذه العبوات مع الحليب وعلى نار هادئة علينا بالتقليب المستمر.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

عبوة واحدة من البسبوسة.

نصف كوب من دقيق السميد.

عبوتان من الزبادي.

كوبان إثنان من السمنة السائلة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ثلاث عبوات من القشطة.

كوب واحد من الحليب السائل.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة