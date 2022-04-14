فوائد ماء الأرز لتطويل الشعر…. هل حقيقة أم لا؟

فوائد ماء الأرز لتطويل الشعر، تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل المنتجات ومن الممكن أن تكون باهظة الثمن لتطويل الشعر ولكن ما لا يعلموه هو إنهم لديهم بمطبخهم كنز ملئ بالفوائد للشعر وغيره وهو الأرز، لذلك سنتحدث في مقالنا على موقع ثقفني عن فوائد ماء الأرز للشعر.

فوائد ماء الأرز لتطويل الشعر

ماء الأرز تعتبر من أهم العلاجات الطبيعية للشعر وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد لشعر حيث يعمل على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه وزيادة طوله، ونوضح بالسطور القادمة كيفية استخدام ماء الأرز لتطويل الشعر.

وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر وتكثيفه

هناك أكثر من طريقة لاستخدام ماء الأرز والاستفادة منه لتطويل الشعر وتكثيفه، نستعرض طريقة منهم وهي:

قومي بغسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم ولابد أن يكون بالنوع المناسب لشعرك.

يشطف الشعر باستخدام ماء الأرز.

ودلكي شعرك جيدا والفروة بماء الأرز.

تترك ماء الأرز على الشعر لمدة تتراوح ما بين خمس دقائق لربع ساعة.

تكرر العملية مرتين أو ثلاث مرات لضمان نتيجة أفضل.

فوائد ماء الأرز للشعر

من المعروف أن ماء الأرز يحتوي على مادة إينوزيتول وتلك المادة تساعد على تحسين نمو الشعر ومن أم فوائده هي:

يعمل ماء الأرز على تطويل الشعر وذلك من خلال شطف الشعر به ثلاث مرات بالأسبوع.

عند قيامك بتدليك فروة الرأس بماء الأرز يعمل على تقوية جذور الشعر وتقويتها.

يعمل النشا المتواجد بماء الأرز على التخلص من حشرات الشعر و قمل الرأس.

من الممكن استخدام ماء الأرز المختمر بديل للشامبو لتنظيف وغسل الشعر.

يحتوي ماء الأرز على الكثير من الأحماض الأمينية والفيتامينات التي تعمل على منع تساقط الشعر ونموه.

يساعد ماء الأرز على تغذية الشعر وإعادة الحيوية والصحة له وإعادة ترميمه.

تعمل الأحماض الأمنية على تقوية جذور الشعر وحمايته من التلف.

ماء الأرز من أهم فوائده إنه يساعد على التخلص من قشرة الرأس وعلاج الكثير من مشاكل فروة الرأس.

ملحوظة: عند استخدام ماء الأرز على الشعر تجنبي تركها أكثر من ربع ساعة على الشعر.