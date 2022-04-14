نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات بسكويت العيد النشادر المقرمش بطعم لذيذ لا يقاوم في المقال التالي

يعد بسكويت النشادر من أحلى والذ الحلويات العيد المحببة لدى المصريون والدول العرببة، والذي يتم تحضيره لمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وتحضيره سهل وبسيط وبمكونات اقتصادية وابسط المقادير الممكنة، ويوجد طرق مختلفة ومتنوعة في بسكويت العيد من البرتقال والشوكولاتة وغيرها من الطرق المختلفة والمتعددة، واليكم أسرار وتكات طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بطعم لذيذ أسرار وتكات بسكويت العيد المقرمش بطعم لذيذ لا يقاوم المكونات كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات

كوب واحد من السكر البودره

نصف كوب زيت نباتي

كوب واحد سمنة بلدي

ملعقة كبيرة من النشادر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر طريقة تحضير بسكويت العيد المقرمش نحضر بولة ونضع الدقيق والنشادر والبيكنج بودر ونقلب المكونات مع بعضها بعد ذلك نحضر بولة أخري ونضع الزيت والسمنة والسكر ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتي تتجانس مع بعضها وتصبح قوام كريمي نضيف الدقيق الي الزيت والسمنة والسكر ونقوم باستمرار في التقليب والعجن بالمضرب الكهربائي حتي الحصول على عجينة ناعمة نغطي عجينة البسكويت وتترك حتي ترتاح لمدة ربع ساعة بعد ذلك نشكل البسكويت باستخدام الماكينة أو الكيس الحلواني في صينية مدهونة بالزيت تدخل الفرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي يصبح لونة ذهبي يخرج من الفرن ويقدم باردا وبالصحة والهنا طريقة أخري لبسكويت العيد بالنشادر المكونات كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات

2 كوب من الزبدة

كوب من السكر البودرة

2 بيضة

ملعقة صغيرة من النشادر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة من الفانيليا طريقة التحضير بسكويت النشادر نحضر بولة كبيرة ونخفق المكونات السكر مع الزبدة في وعاء جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتي الحصول على قوام كريمي نضيف البيض واحدة بواحدة ونضع الفانيليا ونقلب المكونات بخفق المضرب الكهربائي بعد ذلك نضيف النشادر ونخلط المكونات مرة أخري بعد ذلك نضيف الدقيق مع البيكنج بودر ونقلب المكونات حتي الحصول على عجينة لينة تترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة قليلا بعد ذلك تشكل العجينة البسكويت على حسب الرغبة باستخدام ماكينة البسكويت أو غيرها وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتي الحصول على اللون الذهبي المقرمش وتقدم وبالصحة والهنا عمر شويل - جدة أسرار وتكات بسكويت العيد النشادر المقرمش بطعم لذيذ لا يقاوم - ثقفني

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