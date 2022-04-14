قنبلة التفتيح الفوري كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد

كريم النشا والخل من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة البياض الناصع ويحارب التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً، كما يعمل على إزالة البثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه، ويعيد للبشرة لونها الطبيعي ويجدد الخلايا التالفة التي تسبب غمقان الوجه، وهو من الكريمات التي تبحث عنها أغلب السيدات لتعيد نضارة وحيوية بشرتها، وطريقة تحضير الكريم بسيطة للغاية تسطيع السيدات القيام بتحضره بكل سهولة بدل من شراء المستحضرات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب تلف البشرة، وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

مكونات عمل كريم النشا والخل الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلب حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نضع الخليط في علبة متوسطة الحجم ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك. ثم نقوم باستخدام الكريم على البشرة مرة واحدة يومياً قبل النوم مباشرة. يترك الكريم على البشرة لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد رائعة تبهر الجميع سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-