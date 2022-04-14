نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الفراخ الاقتصادية الرائعة بطريقة المطاعم بدون ماتفك منك في المقال التالي

كفتة الفراخ من الأطباق المميزة التي لها طعم ومذاق مميز ومختلف، كما أنها تعد موفرة وبديل اقتصادي لكفتة اللحم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مكونات وطريقة إعداد كفتة الفراخ، كما سنقوم بتحضير الصوصالمميز الذى سيضفى عليها مذاق رائع بأقل المكونات. طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات نصف كيلو صدور دجاج مخلية

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

بصلة متوسطة مفرومة

معلقة كبيرة من السبعة بهارات

معلقة كبيرة من بهارات الكفتة.

معلقة صغيرة من الثوم البودرة

معلقة صغيرة من البابريكا .

معلقة صغيرة ممسوحة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسمر

معلقة صغيرة بيكنج بودر مكونات صوص كفتة الفراخ 2 ملعقة كبيرة ماء بصل.

معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة صغيرة ملح وسكر وفلفل أسمر طريقة إعداد كفتة الفراخ قومي بتقطيع صدور الفراخ إلى قطع صغيرة، ثم ضعيها بداخل المفرمة أو الكبة.

ثم قومي بوضع قطع الفراخ المفرومة في وعاء عميق، وقومي بإضافة معلقتين كبار بقدونس وبصلة متوسطة مفرومة ومعلقة كبيرة من السبعة بهارات ومعلقة كبيرة من بهارات الكفتة ومعلقة صغيرة من التوم البودو ومعلقة صغيرة من للبابريكا ومعلقة صغيرة ممسوحة ملح ونصف معلقة صغيرة فلفل أسمر ومعلقة صغيرة بيكنج بودر.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا مَعًا، حتى يصبح الخليط متجانسا، ثم قومي بتغطية الوعاء جيدًا، وضعي الفراخ في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

قومي بإخراج الفراخ، وأحضري عصيان خشبية وبلليه بالماء، ثم قومي بلف قطع الفراخ المفرومة على العصيان بعد وضع يدك في الماء، وبعد أن تشكلي الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم.

قومي برص الكفتة في صينية وضعيها بالفرن على درجة حرارة 200 مئوية. تحضير صوص كفتة الفراخ أحضري وعاء وضعيا به 2 ملعقة كبيرة ماء بصل، معلقة كبيرة صلصة طماطم، ملعقة كبيرة زيت، رشة صغيرة ملح وسكر وفلفل أسمر.

اخلطي جميع المكونات معاً جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم قومي بإخراج الكفتة من الفرن، وادهنيها من كل جنب، ثم قومي بوضعها مرة أخرى في الفرن، وقومي بتكرار ذلك حتى يصبح لونها ذهبيا وموحدا.

بعد ذلك اخرجي كفتة الفراخ وانزعي منها الأسياخ الخشبية، وقدميها ساخنة بجانب طبق من الأرز أو المكرونة والبطاطس المحمرة وسلطة الطحينة. عمر شويل - جدة كفتة الفراخ الاقتصادية الرائعة بطريقة المطاعم بدون ماتفك منك - ثقفني

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