اصنعي كفتة البطاطس المقرمشة بطعم لا يقام وبمكونات اقتصادية جداً

كفتة البطاطس المقرمشة ، من ألذ الأطباق التي يتم تقديمها على السفرة تمتاز بطعم مقرمش ولذيذ جداً، لا تحتاج إلي الكثير من المكونات مكوناتها سهلة واقتصادية جداً تعتمد على البهارات التي تعطي لها نكهة رائعة وجميلة جداً بجانب قوامها الهش المقرمش، وتعد كفتة البطاطس من أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها تختلف طرق تحضيرها من شخص لآخر يمكن تقديمها بالجبن أو بعض من أنواع اللحوم المختلفة فهي وجبة اقتصادية يمكن تقديمها بأكثر من شكل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة جداً وبسيطة وبمكونات اقتصادية وموفرة.

مكونات عمل كفتة البطاطس المقرمشة

تتكون كفتة البطاطس من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

4 حبات من البطاطس.

ملعقة كبيرة جبن شيدر المبشورة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة زعتر.

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

زيت للقلي.

للتغطية

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

2 بيضة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة داخل المنزل وهي كما يلي:ـ

يتم غسل حبات البطاطس جيداً ثم يتم تقشيرها وتقطيعها إلي مكعبات صغيرة، ثم تسلق في كمية من الماء بحيث يغطي الماء البطاطس. ثم تترك على نار متوسطة لمدة حوالي ربع ساعة حتي تنضج تماماً، ثم تصفى من الماء، ثم يتم هرسها وهي دافئة. توضع البطاطس في وعاء كبير ثم نضيف إليها النشا والبهارات الملح والفلفل الأسود والكمون والبصل والبودر والثوم البودر والكزبرة والزعتر. ثم نضيف الجبن المبشور ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس الخليط مع بعضه البعض.

طريقة التشكيل

نقوم بتشكيل خليط البطاطس على شكل أصابع متوسطة الحجم ثم ترص داخل صينية ثم توضع داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك. ثم نجهز كلاً من الدقيق بوضعه في طبق وكذلك البقسماط يوضع في طبق منفصل. نضع البيض في طبق ويتم خفقه جيداً مع رشة من الفلفل الأسود ثم نقوم بوضع أصابع البطاطس في الدقيق ثم توضع في البيض ثم توضع في البقسماط حتي تتغطى به تماماً. بعد ذلك نقوم بقلي أصابع البطاطس في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة حتي يأخذ اللون الذهبي. نخرج أصابع البطاطس على ورق المطبخ حتي نتخلص من الزيت الزائد. ثم تقدم ساخنة بألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل كفتة البطاطس بالمنزل