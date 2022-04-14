طريقة صحية لعمل الأندومي في البيت بمكونات سهلة وصحية جدا لصحة أطفالك

الأندومي من الأكلات السريعة التي اشتهرت مؤخراً بشكل كبير وعلى نطاق واسع، وتعد إندونيسيا هي الدولة الأولي التي صنعت الأندومي وقد لاقى محبة الشعب الاندونسي وتم تصنيعه وفي فترة وجيزة أشتهر الاندومي في جميع بلاد العالم ومنها مصر والعالم العربي، ولكن بات مؤخراً تصدر تحذيرات كثيرة من تناول الأندومي وأنه يسبب العديد من الأمراض، ولتجنب كل تلك التحذيرات وللحفاظ على صحتك وصحة أطفالك نقدم لكم طريقة عمل الاندومي في البيت بشكل آمن تماماً.

طريقة عمل الأندومي في البيت

طريقة عمل الاندومي في البيت بطريقة سهلة جدًا ودون أي تكاليف بمكونات سهلة تستطيعين عمل اندومي أمن لكي تتخلصي من كل تلك التحذيرات التي تصدر وتوفقي بين رغبات أطفالك التي لا تعرف الأضرار ولا تأخذ به كل ما عليكِ هو اتباع الوصفة الآتية:

مكونات عمل الاندومي في البيت

نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملح حسب الرغبة.

مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

طريقة تحضير الاندومي في البيت

نحضر وعاء كبير يتم فيه سلق المكرونة السباجيتي مع إضافة مكعب الدجاج وملعقة كبيرة من الملح إلى الوعاء.

نضيف إلي الوعاء بهارات الفراخ أو اللحمة حسب الطعم الذي تحبه للاندومي

في إناء أخر يتم عمل صوص الاندومي.

نضع الإناء على النار نضع ملعقة من الزيت ثم نقوم بوضع الفلفل والكمون والملح والبابريكا وبصل البودرة والثوم البودرة والكركم والملح ونقلب المحتويات مع بعضها جيداً.

نضيف بهارات اللحمة والفراخ حسب الاندومي الذي تفضله.

نقوم بتصفية المكرونة بعد السلق ونضعها على صوص الاندومي الذي تم تحضيره من قبل.

نخلط المكرونة مع الأندومي مع وضع ملعقة من الزيت الزيتون حسب الرغبة ونقلب المحتويات.

نقوم بوضع الاندومي في طبق التقديم وبالهنا.

لعمل وصفة الاندومي الناجحة عليك بالآتي: