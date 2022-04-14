نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الليمون الشهية ولذيذة خفيفة على المعدة في المقال التالي

تعد الكيك من أكثر الحلويات التى يمكن تقديمها فى مناسبات عديدة ومختلفة، وعزائم ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة وأطعمة متنوعة فمنها كيك التورتات أو كيك بالبرتقال أو الشيكولاتة حسب الطعم المفضل، ويوجد أيضا كيك بالليمون فهو يعتبر ذو مذاق مختلف ورائع وأيضا مفيد لأن الليمون يحتوي على عناصر مختلفة مفيدة منها فيتامين سي، ويمكن استعامله للأكلات أخري، وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير الكيك بالليمون. مكونات عمل كيكة الليمون: 2 كوب إلا ربع طحين.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

4 حبات بيض.

2 ملعقة فانيليا صغيرة.

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون.

ربع كوب زيت.

ربع كوب ليمون.

1 كوب إلا ربع سكر.

ربع كوب زبدة سايحة. لعمل صوص الليمون: نص كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 كوب سكر أبيض مطحون.

نص ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء كبير أو الخلاط الكهربائي ووضع البيض والسكر والفانيليا وخفقهم جيداً حتى يكون ناعم وهش مثل الكريمة. نضع عليهم الزيت والزبدة وبشر الليمون ونخفقهم مع بعضهم جيداً لمدة لا تقل عن 5 دقائق. فى وعاء آخر نقوم بوضع الدقيق وعليه البيكينج بودر والملح ونقلبهم مع بعضهم، ونقوم بوضعهم على مزيج البيض والليمون ونضعهم بالتدريج حتى لا تتكتل ونستمر بالخفق جيداً. نقوم بإحضار صينية الكيك ونقوم بمسحها بالزيت أو الزبدة مع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيك ونقوم بإضافة مزيج الكيك فى القالب. نقوم بتسخين الفرن، وثم نضع الصينية على درجة حرارة 180° لمدة لا تقل عن 45 دقيقة. نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الماء وعليه السكر ونقلبهم عندما يبدأ بالغليان نقوم بإضافة الليمون والفانيليا، ونستمر بالتقليب حتى يبدأ المزيج يكون كثيف ونطفئ عليه. عندما تنضج الكيك نقوم بإخراجها ودهن سطحها بقطر الليمون وهى ساخنة وبعد ذلك تقطع وتقدم. مكونات عمل كيكة الليمون للشيف سالي فؤاد: 400 جرام طحين.

200 جرام زبدة.

200 جرام سكر.

4 حبات بيض.

نصف كيس بيكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون.

عصير 4 حبات ليمون.

رشة من الملح. للتزيين: 500 جرام سكر بودرة.

نص كوب عصير ليمون. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بوضع الزبدة وعليه السكر والليمون ونخفقهم جيداً بالمضرب الشبكي. وثم نقوم بوضع البيض ورشة ملح ونخفقهم مع بعضهم جيداً. نضيف إليهم بشر ليمون والدقيق والبيكينج بودر ونستمر بالخفق جيداً حتى يكون لدينا مزيج الكيك المتماسك ولين. نحضر صينية الكيك وندهنها بالزيت ونضع عليها مزيج الكيك. نقوم بتسخين الفرن، وثم نقوم بوضع القالب وظبطه على درجة حرارة 180° لمدة لا تقل عن 45 دقيقة. نحضر وعاء ونضع فيه السكر البودرة وعليه عصير الليمون ونقلبه حتى يكون متماسك. وبعد ذلك نقوم برشه على الكيك بعد نضجها وتقدم جاهزة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الليمون الشهية ولذيذة خفيفة على المعدة - ثقفني

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