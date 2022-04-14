نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة المعمول السعودي من أطباق حلويات عيد الفطر المبارك بالمملكة في المقال التالي
تعد طريقة المعمول السعودي من أطيب أنواع الحلوى التي تقدم في عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية، والذي ذاع صيته واكتسب شهرة تصل إلى العالمية بين أصناف الحلويات المفضلة، لما يتمتع به من مذاق لذيذ، وقيمة غذائية، يعشق تناوله كلا من الكبار والصغار، وانتشرت طريقة تحضيره في معظم المطابخ العربية، ومنها المطبخ السعودي، كما يتمتع بالعديد من الحشوات اللذيذة، يقدم المعمول بالعجوة مع فنجان الشاي.
طريقة المعمول السعودي
ينبغي قبل البدء في طريقة عمل المعمول السعودي، أن نقوم بتحضير كافة المكونات التي سوف نحتاج إليها بجانبنا، حتى يتسنى لنا البدء في طريقة التحضير دون أن يعوقنا أي شيء، ومن أجل الحصول على نتيجة جيدة، هناك بعض الملاحظات التي سوف نوضحها لكم أثناء اتباع خطوات التحضير، ومنها أيضا قوالب تسوية ذات حواف قصيرة مثل حواف قوالب البيتزا، إليكم المقادير والمكونات، وهي كالآتي:
- عدد 2 كوب ونصف من الطحين.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- ربع كوب من السمن الذائب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد حبة بيضة.
- معجون التمر للحشو.
طريقة التحضير خطوة بخطوة
- نقوم بخلط السكر مع السمن والزبدة بواسطة المضرب الكهربائي، أو العجان الكهربائي..
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيضة إليهم، ونستمر في الخفق حتى تختفي تماما، مع باقي المكونات.
- نقوم بعد ذلك بإضافة المكونات الجافة المكونة من الطحين والبيكنج بودر ورشة الملح، والهيل الناعم.
- ومن ثم نقوم بخلطهم جيدا باستخدام العجان الكهربائي، حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها البعض.
- ومن ثم نقوم بتحضير قالب التسوية ونقوم بدهنها بالزيت ورشة من الطحين بها.
- ثم نأخذ قطع بحجم الكرات الصغيرة من العجين، ونضع بها حشوة معجون التمر، ونغلقها جيدا حتى لا يظهر التمر الموجود بها.
- وقومي بتشكيلها بالقالب المخصص لتشكيل المعمول.
- تدخل فرن ساخن مسبقا، ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج، ويأخذ اللون الذهبي من الأسفل.
- كما يمكن إشعال الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي من الأعلى.
- يخرج من الفرن ويترك حتى يهدأ تماما ومن ثم يمكن تزيينه، بالمكسرات المطحونة والسكر الناعم.
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