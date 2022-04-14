طريقة المعمول السعودي من أطباق حلويات عيد الفطر المبارك بالمملكة

تعد طريقة المعمول السعودي من أطيب أنواع الحلوى التي تقدم في عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية، والذي ذاع صيته واكتسب شهرة تصل إلى العالمية بين أصناف الحلويات المفضلة، لما يتمتع به من مذاق لذيذ، وقيمة غذائية، يعشق تناوله كلا من الكبار والصغار، وانتشرت طريقة تحضيره في معظم المطابخ العربية، ومنها المطبخ السعودي، كما يتمتع بالعديد من الحشوات اللذيذة، يقدم المعمول بالعجوة مع فنجان الشاي.

طريقة المعمول السعودي

ينبغي قبل البدء في طريقة عمل المعمول السعودي، أن نقوم بتحضير كافة المكونات التي سوف نحتاج إليها بجانبنا، حتى يتسنى لنا البدء في طريقة التحضير دون أن يعوقنا أي شيء، ومن أجل الحصول على نتيجة جيدة، هناك بعض الملاحظات التي سوف نوضحها لكم أثناء اتباع خطوات التحضير، ومنها أيضا قوالب تسوية ذات حواف قصيرة مثل حواف قوالب البيتزا، إليكم المقادير والمكونات، وهي كالآتي:

عدد 2 كوب ونصف من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ربع كوب من السمن الذائب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد حبة بيضة.

معجون التمر للحشو.

طريقة التحضير خطوة بخطوة