طريقة عمل كنافة أصابع ملفوفة بالموز

طريقة عمل أصابع الكنافة بالموز تعتبر الكنافة من أشهي وأشهر الحلويات الشرقية حيث أنها من الوصفات المتعارف عليها في المطبخ العربي وهى وصفة الكنافة الملفوفة بالموز، حيث أنها تتميز من بين حلويات كثيرة فهي تناسب جميع الأذواق والتجمعات العائلية وأيضا المناسبات الاجتماعية، لذلك يفضلها ويحبها كل من الكبار والصغار وذلك لطعمها المتميز ومذاقها اللذيذ، حيث أن الكنافة ليس لها شكل ولا طريقة واحدة بل تعددت وتنوعت طرق تحضير الكنافة، حيث يمكن أن يدخل في مكوناتها الأساسية الفواكه مثل فاكهة الموز والمانجة أو بطرق مختلفة اخرى مثل القشطة أو الكريمة أو المكسرات، حيث أن تعدد أنواع الكنافة في اعدادها والحشوات المختلفة فيها بيعطيها طعم ومذاق مميز وشهى، حيث أنها من الحلويات المحبب تواجدها على السفرة خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية العالية التي تساعد في مد الجسم بالطاقة اللازمة، حيث تعمل على تعويض الجسم ساعات الصيام لذلك تعطى الجسم الحيوية والنشاط بعد الإفطار عند تناولها وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل أصابع الكنافة بالموز.

طريقة عمل أصابع الكنافة بالموز

المكونات

نصف كيلو كنافة طرح.

1 كيلو موز بلدي.

1 كوب زبدة.

شربات الكنافة

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

عصير نصف ليمونه للشراب.

طريقة تحضير كنافة ملفوفة بالموز

القيام بإحضار بوله عميقة كبيرة ويتم خلط الكنافة الطرح الطازجة مع الزبدة المذابة حتى تتداخل معها جيدا. يتم اخذ جزء جزء من الكنافة وفردها ويوضع بداخلها الموز بعد تقطيعه إلى نصفين أضع نصف الصابع والف الكنافة علي شكل رول حتى تصبح ملفوفة بشكل جيد. ثم يمكن تقسيم صابع الموز إلى نصفين أو إلى اربع أنصاص وذلك حسب الرغبة. القيام بإحضار الصينية ودهنها بالزبدة ورص لفائف الكنافة بها ثم رش القليل من الزبدة على وجه الكنافة. يتم إدخالها الفرن المشعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة أو حتى تحمر جيدا وتأخذ لون ذهبي جميل. ثم يتم إخراج الكنافة من الفرن ويصب عليها الشربات وهى ساخنة ثم يتم تقدميها.

تحضير الشربات أو القطر