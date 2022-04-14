نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكفتة المشوية بحرفية أكبر قرى المشويات الشهيرة بمكونات على قد الإيد في المقال التالي
تعتبر الكفتة المشوية من إحدى المأكولات الشهية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أنها تتسم بالمذاق الشهي ويكثر تقديمها في العزومات، ونحن في شهر رمضان الكريم حيث تكثر العزومات وتتجمع العائلات والأهل والأصحاب، كما أن الكفتة من الوصفات المميزة بالإضافة إلى سهولة التحضير ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الكفتة المشوية.
تحضير الكفتة المشوية في البيت
يتم تحضير الكفتة المشوية بخطوات بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة وفيما يلي مقادير تحضير الكفتة المشوية.
مكونات الكفتة المشوية
- نصف كيلو جرام من اللحم البقري المفروم.
- حبة واحدة من البصل كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من حبة جوزة الطيب.
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
- بيضة دجاج بدرجة حرارة المطبخ.
- رشة من البيكنج باودر.
خطوات تحضير الكفتة المشوية
تبحث الكثير من الأمهات عن الخطوات الصحيحة التي تتبع من أجل تحضير الكفتة المشوية في المنزل بدلًا من ان يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.
طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت
- يتم الحصول على الكبة ثم يتم وضع بها اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود.
- بعد ذلك يتم طحن كافة المقادير مع بعضها البعض وبالتالي يتم الحصول على عجينة ناعمة.
- القيام بوضع خليط اللحم في إناء عميق ثم يتم وضع البيضة المخفوقة ورشة بسيطة من جوزة الطيب ورشة من البيكنج باودر.
- يتم تغطية الإناء بورق النايلون وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم يتم الحصول على صينية الفرن ويتم وضع بها كمية من الزيت.
- يتم القيام بتشكيل الكفتة على شكل أصابع ويتم رص أصابع الكفتة في الصينية وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق.
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