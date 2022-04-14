فوائد مذهلة للفلفل الحار أقوي محاربي السرطان

الفلفل الحار له الكثير من المحبين الذي يستطيعون تناوله والتأقلم مع مذاقه الحار ولا نستطيع أن ننكر أيضا أن هناك الكثير ممن يخافون من تناول الأطعمة الحارة ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أن الطعام الحار الذي يحتوي علي الفلفل يقلل من نسبة الوفاة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل التنفس وتنتشر الأطعمة الحارة التي تحتوي علي كمية كبيرة من الفلفل حول العالم في الكثير من الدول وأشهر الدول استخداما للفلفل الحار في جميع الأطعمة هي الهند ويمكن حفظ أصابع الفلفل في الثلاجة طازجا لمدة أسبوع وكذلك يمكن تجفيفه واستخدامه لاحقا وكذلك يمكن تخليله واستخدامه كفاتح شهية علي الموائد ونتحدث هنا عن الفوائد المذهلة للفلفل الحار التي أثبتها العلم ونوضح كيف يساعد الفلفل الحار في الحماية من بعض أنواع السرطان .

الفوائد الغذائية الموجود في الفلفل الحار

مادة الكابسيسين وهي مادة كيميائية توجد في الفلفل الحار مضادة للبدانة ومضادة للالتهابات ومقاومة لسرطان .

يحتوي الفلفل علي كمية كبيرة من فيتامين C وفيتامين B والحديد والماغنيسيوم والبوتاسيوم .

الفوائد العلاجية للفلفل الحار

يمنح الجسم البرودة في فصل الصيف وهذا لأنه يتسبب في أفزاز العرق الذي يعمل علي تبريد الجسم .

التخفيف من الالتهابات والآلام في الجسم .

يحسن الفلفل من عملية الهضم .

يحسن ويعزز من الدورة الدموية .

يعتبر مقوي جيد للعظام .

يقلل من مستوي السكر في الدم .

يقلل من الكوليسترول الضار .

يقي من الإصابة بسرطان البروستانا وسرطان الثدي والعديد من أنواع السرطان الأخري .

يقلل من البدانة والإصابة بالسمنة .

الفلفل الحار أقوي محاربي السرطان

في الفترة الأخيرة أعلن بعض من العلماء الألمان أن الفلفل الأحمر به مكون يساعد في التغلب علي سرطان الثدي حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن مادة الكاسباياسين الموجودة في الفلفل وتمنحه المذاق الحار يمكنها أن تحيط بالخلايا السرطانية وتساعد في التخلص منها دون حدوث أي ضرر أو أذي للخلايا السليمة المجاورة وكذلك مع توالي الأبحاث ثبت أن الفلفل الحار له القدرة أيضا علي محاربة سرطان العظام والبنكرياس والبروستاتا وليس هذا فحسب بل ثبت أن الفلفل يمنع الورم من الانتشار في خلايا الجسم .