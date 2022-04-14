طريقة عمل عيش التميس في المنزل خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة

عيش التميس ، من أنواع الخبز المميزة والمفضلة لدى الكثيرين، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ومكوناته كذلك بسيطة ومتوفر.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عيش التميس.

مكونات عيش التميس

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبار من السكر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبار من الحليب البودرة.

ملعقتين كبار من السمن.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عيش التميس وطريقة تحضيره كالتالي: