طريقة عمل عيش التميس في المنزل خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة

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عيش التميس ، من أنواع الخبز المميزة والمفضلة لدى الكثيرين، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ومكوناته كذلك بسيطة ومتوفر.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عيش التميس.
مكونات عيش التميس
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها وهي كالتالي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين كبار من السكر.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- أربع أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين كبار من الحليب البودرة.
- ملعقتين كبار من السمن.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عيش التميس وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ مع بعضهم البعض جيدا ونتركهم لمدة ٢٠ دقيقة.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط كلا من الدقيق والملح والحليب البودر مع بعضهم البعض جيدا،.
- ثم نخلط معهم ملعقتين السمن جيدا.
- وبعدما يتجانس السمن مع الدقيق نقوم بإضافة خليط الخميرة الذي قمنا بإعداده مسبقا إلي الدقيق.
- ونعجن المكونات جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نترك العجينة لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة وساعة حتى تختمر جيدا.
- ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة إلي ثلاث قطع ونترك الثلاث قطع من العجين جانبا لمدة ربع ساعة قبل فردهم.
- بعد ذلك نقوم بفرد كل قطعة في صينية مدهونة بالسمن بمقاس ٣٠ ونقوم بإحداث ثقوب في العجينة بعد فردها بواسطة الشوكة.
- ثم نقوم بدهن الخبز بالحليب وننثر عليه القليل مم السمسم أو حبة البركة.
- ثم ندخله الفرن علي أعلي درجة حرارة لمدة ربع ساعة.
- وبعدما تتم تسويته نقوم بإخراجه.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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