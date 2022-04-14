اصنعي بنفسك كريم الشبه والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم الشبه والنشا ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، وتعتبر من الكريمات الطبيعية والخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة وتتكون من مكونات طبيعية وفعالة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وللحصول على نتائج فعالة ومضمونة فعليكي الانتظام والاستمرار على هذه الوصفة السحرية، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، وتتكون هذه الوصفة من النشا التي تعمل على شد وتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتتكون من ماء الورد التي تعمل على تضيق المسام الواسعة وتنظيف البشرة من الشوائب العالقة في المسام، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والشبه الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم الشبه والنشا

يتكون كريم الشبه والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة النضارة والحيوية وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

فازلين أبيض طبي.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والشبه الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق من البلاستيك ونضع به النشا والشبه ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. نقوم بعد ذلك بإضافة الفازلين مع باقي ماء الورد ونقلب الخليط جيداً. ثم نضيف بعد ذلك زيت الورد ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

كيفية الاستخدام

هناك بعد الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة كيفية استخدام الكريم وهي كالتالي:-