أصنعي الزلابية المدورة على أصولها بطريقة ناجحة ومقرمشة ألذ وأطعم من المحلات

تفضل السيدات إعداد طبق الزلابية المقرمشه في المنزل أفضل من شرائها من الخارج لضمان صحية الزلابيه حتي تقدمها لإسرتها، والزلابية من الحلويات المحببه عند كثير من الناس وخاصة عند الأطفال ولها شهرة واسعة في العديد من الدول، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم طريقة عمل الزلابية المقرمشة.

مكونات عمل طريقة الزلابية المقرمشة

وتتميز الزلابية بأنها غير مكلفة وسهلة وسريعة التحضير بأبسط المكونات حيث تحتاج هذه العجينه الى الدقيق واللبن الذي يمد الجسم بالبروتينات والكالسيوم وهذه المكونات متوفرة في أي منزل ،والزلابية من أخف وأشهي الحلويات فيمكن تناولها في وجبة الإفطار وفى باقى أوقات اليوم ،ويقدم طبق الزلابية المقرمشة بأنواع كثيرة مثل السكر المطحون أو الشربات أوعسل النحل.

إثنين كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

إثنين ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

إثنين ملعقة كبيرة من الزيت.

سكر بودرة أو عسل نحل أو شربات للتزيين.

طريقة عمل الشربات وهي إثنين كوب من السكر وكوب ونصف من الماء ونصف ليمونة.

طريقة عمل الزلابية المقرمشة