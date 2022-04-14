أصنعي الزلابية المدورة على أصولها بطريقة ناجحة ومقرمشة ألذ وأطعم من المحلات

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تفضل السيدات إعداد طبق الزلابية المقرمشه في المنزل أفضل من شرائها من الخارج لضمان صحية الزلابيه حتي تقدمها لإسرتها، والزلابية من الحلويات المحببه عند كثير من الناس وخاصة عند الأطفال ولها شهرة واسعة في العديد من الدول، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم طريقة عمل الزلابية المقرمشة.
مكونات عمل طريقة الزلابية المقرمشة
وتتميز الزلابية بأنها غير مكلفة وسهلة وسريعة التحضير بأبسط المكونات حيث تحتاج هذه العجينه الى الدقيق واللبن الذي يمد الجسم بالبروتينات والكالسيوم وهذه المكونات متوفرة في أي منزل ،والزلابية من أخف وأشهي الحلويات فيمكن تناولها في وجبة الإفطار وفى باقى أوقات اليوم ،ويقدم طبق الزلابية المقرمشة بأنواع كثيرة مثل السكر المطحون أو الشربات أوعسل النحل.
- إثنين كوب من الدقيق.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- إثنين ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- زيت للقلي.
- إثنين ملعقة كبيرة من الزيت.
- سكر بودرة أو عسل نحل أو شربات للتزيين.
- طريقة عمل الشربات وهي إثنين كوب من السكر وكوب ونصف من الماء ونصف ليمونة.
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
- نحضر كوب ونضع فيه كوب ونصف من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من الخميرة و ملعقة صغيرة من السكر ونقلبها جيدا حتى تتفاعل الخميرة وتترك لمدة خمسة دقائق.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه إثنين كوب من الدقيق و ملعقة كبيرة من لبن البودرة و إثنين وملعقة كبيرة من النشا وتقلب هذه المكونات مع بعض.
- ثم نضيف إليهم كوب الخميرة المجهز لهذه العجينة ثم نضيف إليهم إثنين ملعقة كبيرة من الزيت ثم نعجنهم جيدا حتى تصبح عجينة ثقيلة.
- ثم نتركها لمدة ساعة ونصف حتى تتخمر وفي هذا الوقت نقوم بتحضير الشربات بوضع إثنين كوب من السكر وكوب ونصف من الماء ونصف ليمونة ونتركهم حتى يغلو على النار لمدة عشر دقائق.
- ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع فيها الزيت ثم نضعها على نار متوسطة ثم نحضر طبق صغير ونضع به قليل من الزيت ثم نصنع من العجينة على شكل كرة ونمسكها مضغوطة باليد ثم نمسك ملعقة صغيرة باليد الأخرى ونغمسها في الزيت التي توضع بها الزلابية.
- ثم نقطع بها الزلابية ثم نضعها في الزيت الساخن وتقلب إلي أن ننتهي من كل الكمية وتقلب حتى تتحمر نصف تحميرة ثم توضع فى مصفاة ثم تترك لمدة عشر دقائق حتى تبرد.
- ثم توضع الزلابية في الزيت مرة أخرى حتى يتم تحميرها جيدا ونخرجها من الزيت ثم نضعهم في الشربات البارد أو نرش عليهم سكر مطحون أو عسل نحل حسب الرغبة وتقدم ساخنة ومقرمشة.
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