طريقة عمل البسبوسة بالتمر وصفة جديدة وسريعة تحضر بالخلاط في أسرع وقت

طريقة عمل البسبوسة بالتمر وصفة جديدة وسريعة، هي واحدة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية انتشاراً في جميع الدول وتحضر بأكثر من طريقة فهناك البسبوسة المرملة وهناك البسبوسة بالقشطة وغيرها من الأنواع الأخري وتمتاز البسبوسة بطعمها الخطير الذي يعشقه الجميع ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة جديدة لتحضيرها وهي طريقة عمل البسبوسة بالتمر.

طريقة عمل البسبوسة بالتمر وصفة جديدة سهلة وسريعة

يستخدم التمر بكثرة في عمل وصفات الحلويات وله فوائد صحية كثيرة من أهمها تقوية الجهاز المناعي كما أنه يحتوي على الكالسيوم ويعد مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة ويمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي كما أنه يعالج فقر الدم ومفيد لصحة القلب، ولكل هذا تحاول الأمهات إدخاله في مختلف الوصفات التي تقدمها لأسرتها.

المكونات

كوب واحد من سميد البسبوسة الناعم.

كوب إلا ربع من التمر.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب حليب.

ربع كوب من الزيت.

بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة جوز هند.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه صغيرة من القرفة.

قشطه.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ونخلطهم جيداً ثم نضعهم جانباً. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به باقي المكونات الحليب والقشطة والفانيليا والبيض والتمر وباقي المكونات ثم نشغل حتي تتجانس كل المكونات مع بعضها. في إناء عميق نضع خليط السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ثم نصب عليهم الخليط الموجود في الخلاط الكهربائي ونقلب كل المكونات مع بعضها. نحضر صينية فرن مدهونة ونضع بها الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يصبح الوجه ذهبي وبمجرد خروج الصينية من الفرن قومي بوضع الشربات البارد عليها بمجرد خروجها من الفرن.

مكونات الشربات

كوب وربع من الماء.

كوب من السكر.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير شربات بسبوسة التمر

في إناء نضع الماء والسكر ونذوب السكر في الماء ونتركه على النار وعند الغليان نضيف عصير الليمون ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نرفعه من على النار ونضيف إليه الفانيليا ثم نتركه حتى يبرد.