طريقة عمل الفراخ الكرسبى الاصلية المقرمشة مع خلطة المطاعم وسر القرمشة

تعتبر وجبة الفراخ الكرسبى من اشهى والذ الاكلات وهى من الاكلات المحببة لدى الجميع. وقد انتشر طرق عمل الفراخ الكرسبى فى الاونة الاخيرة نظرا الى الاقبال الكبير من مختلف الفئات من الكبار والصغار على هذه الوجبة الشهية واللذيذة. وترغيب الكثير من الأمهات فى معرفة افضل واسهل طرق عمل الفراخ الكرسبى مثل المطاعم. ومن خلال الخطوات التالية ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح طريقة عمل الفراخ الكرسبي المقرمش مثل المطاعم.

خطوات تحضير الفراخ الكرسبى الاصلية

تعتبر طريقة تحضير الفراخ الكرسبى سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود فى طريقة التحضير. وتعتبر تتبيلة الفراخ الكرسبى هي أهم الخطوات فى عمل الفراخ الكرسبى وسبب نجاحها وإعطاء الطعم الشهى واللذيذ. ومن خلال هذا المقال نوضح اسرار التتبيلة الرائعة والمميزة فى طريقة عمل الفراخ الكرسبى مع كيفية التسوية الصحيحة.

مكونات تتبيلة الفراخ الكرسبى الاصلية

حبتان من الفراخ متوسطة الحجم.

مع كوبان من الزبادى او اللبن الرايب.

كمية من الزيت للقلى.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الثوم البودر.

ايضا ملعقة من البصل البودر.

كذلك ملعقة من البابريكا

.ايضا ملعقة من الشطة.

ثم نصف ملعقة من الكمون.

كذلك ملعقة من الكزبرة المطحونة الجافة.

مع ملعقة من الاوريجانو.

ايضا نصف ملعقة من الكركم.

مكونات التغطية والتغليف

كوبان من الدقيق.

ايضا كوب ونصف من اللبن الرايب او الزبادى.

ثم نصف كوب من النشا.

كذلك ملعقة من البيكنج بودر.

مع رشة من الملح.ايضا رشة من الفلفل الاسود.

كذلك ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

خطوات عمل وتحضير الفراخ الكرسبى المقرمشة

طريقة تحضير الفراخ

تقطيع كل حبة من الفراخ الى ثمان قطع.

عمل فتحات فى الصدور والورك من الجانبين.

غسل قطع الفراخ بالماء والخل وعصير الليمون جيدا ثم بالماء فقط.

طريقة التتبيلة

فى وعاء عميق نضع اللبن الرايب او الزبادى ثم نضع جميع مكونات التتبيلة مع اللبن وتقلب المكونات جيدا.

ثم وضع قطع الفراخ فى التتبيلة وتقلب من جميع الجوانب مع فرك قطع الفراخ بالتتبيلة جيدا.

وضع الفراخ بالتتبيلة ليلة كاملة فى الثلاجة.

طريقة التسوية

وضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر ومكونات التغطية في وعاء مناسب مع خلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

وضع كوب ونصف من اللبن الرايب او الزبادى فى وعاء اخر.

تسخين الزيت على فى مقلاة عميقة جيدا.

ثم وضع قطع الفراخ فى مكونات الدقيق وتقلب جيدا ثم فى اللبن الرايب او الزبادى وتعاد فى الدقيق ثم فى الزيت.

بعد وضع الفراخ فى الزيت يراعى أن تكون النار متوسطة حتى لا تحترق الفراخ من الخارج وتكون نية من الداخل.

يتم تقليب الفراخ فى الزيت حتى تاخذ اللون الذهبى ثم ترفع وتوضع في مصفاة سلك.

بعد تصفية الزيت تقدم الفراخ الكرسبى بجانب الثومية و الكاتشب والمايونيز والخبز.

ملحوظة

يمكن استعمال البقسماط او الكورن فليكس للتغطية بدل من وضع قطع الفراخ فى الدقيق مرة اخرى حسب الرغبة.