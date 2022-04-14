نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حشوات سمبوسة مختلفة ومتنوعة حلو وحادق لا غنى عنها في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة حشوات سمبوسة مختلفة ومتنوعة سأقدمها لكم اليوم، وبم أننا بالفعل في شهر رمضان المبارك أقدم لكم أجمل التهاني بقدوم الشهر الكريم وأتمنى لكم صوم مقبول وإفطار شهي طوال شهر الخير، والسمبوسة من الوصفات التي لا غنى عنها في وجبة الإفطار في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام وفي السنوات الأخيرة أصبحت أيضاً طبق أساسي على المائدة المصرية، ومنها العجينة التي تباع في المتاجر ومنها المصنوعة في المنزل كل حسب رغبته؛ فهي لذيذة ومحبوبة من الجميع كباراً وصغاراً، وهناك العديد والعديد من وصفات الحشوات التي تتناسب مع السمبوسة حادق وكذلك حلو، وقد اخترت لكم مجموعة من أطيب وألذ تلك الوصفات كحشوات للسمبوسة. حشوات سمبوسة مختلفة ومتنوعة: مقادير حشوة اللحم المفروم للسمبوسة: نصف كيلو لحم مفروم.

حبة بصل متوسطة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كرات مفروم. طريقة تحضير حشوة اللحم المفروم للسمبوسة: نضع اللحم المفروم في إناء على النار مع التقليب حتى يتغير لون اللحم.

ثم يتم إضافة البصل المفروم مع التقليب، بعد ذلك يم إضافة الكرات والملح والفلفل الأسود وتغطى وتترك على نار هادئة مدة 5 دقائق تقريباً.

ترفع من على النار وتوضع في طبق حتى تبرد تماماً، والآن أصبحت جاهزة للحشو. مقادير حشوة مشكل جبن للسمبوسة : 3 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشور.

3 ملاعق كبيرة جبن رومي مفروم.

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي.

3 ملعقة كبيرة جبن موزريلا.

3 ملعقة كبيرة زيتون مقطع قطع صغيرة.

زعتر حسب الرغبة. طريقة تحضير حشوة مشكل جبن: في إناء نخلط كل أنواع الجبن على البارد وعليهم الزيتون والزعتر ونخلطهم جيداً، ونستطيع استخدامها للحشو على الفور. مقادير حشوة البيتزا لسمبوسة بطعم البيتزا: ربع كوب جبن شيدر مبشور.

ربع كوب جبن موزريلا مبشور.

2 ملعقة كبيرة زيتون أسود مقطع شرائح.

حبة بصل مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

حبة فلفل مقطع مكعبات صغيرة.

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

زيت نباتي. طريقة تحضير حشوة البيتزا للسمبوسة: في إناء على النار نضع ملعقتين من الزيت النباتي وعليهم البصل المفروم والثوم المفروم مع التقليب، بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأخضر وصلصة الطماطم والكاتشب ونقلبهم ونغلق النار.

بعد ذلك نضيف إليهم الجبن والزيتون والزعتر ونخلطهم جميعاً ثم نترك الخليط جانباً حتى يبرد قبل أن نستخدمه في الحشو للحصول على سمبوسة بطعم البيتزا ولا أروع. مقادير حشوة دجاج رائعة للسمبوسة: صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة.

زيت زيتون.

بصل مقطع جوانح صغيرة.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملح، وفلفل أسود.

سماق، بهارات دجاج.

2 حبة هيل صحيح، ورقة غار. طريقة تحضير حشوة الدجاج للسمبوسة: في إناء على النار نضع كمية من زيت الزيتون ونضيف إليها البصل مع التقليب حتى يذبل البصل، بعد ذلك نضيف الدجاج مع التقليب ونضيف إلى الخليط التوابل المذكورة في المقادير كلها والملح والفلفل الأسود ثم دبس الرمان، ويقلب الخليط جيداً على النار حتى النضج.

نضع حشوة الدجاج في طبق جانباً حتى تبرد قبل استخدامها في حشو السمبوسة. حشوات للسمبوسة كطبق حلويات: السمبوسة مشهورة في الحشوات الحادقة ومشهور تقديمها كطبق مقبلات لذيذ على السفرة طوال العام وتحديداً في شهر رمضان الكريم، لكنني سأقدم لكم اليوم أفكار لحشوات للسمبوسة لتصبح طبق حلويات لذيذ. مقادير حشوة سمبوسة حلو: تمر منزوع النواة.

أي نوع مكسرات مفضل. طريقة تحضير سمبوسة حلو: التمر والمكسرات من أكثر المأكولات استهلاكًا في شهر رمضان الكريم ويتمتع التمر بالعديد من الفوائد لصحة الإنسان مما يجعله الخيار الأمثل لتناوله فورًا عن الإفطار.

والمكسرات بمختلف أنواعها تحتوي على الدهون الصحية وسبق وأن تناولنا هنا في مقال سابق فوائد أكثر من نوع من المكسرات.

ولذلك سنجمع بين التمر والمكسرات في حشوة واحدة لعمل حلى بالسمبوسة.

نقطع المكسرات وكذلك التمر ونغطي كل قطعة مكسرات بقطعة من التمر.

ويفضل أن تكون المكسرات محمصة.

ونلاحظ أننا في هذه الوصفة نقسم شريحة السمبوسة إلى نصفين بالطول ثم كل نصف إلى نصفين بالعرض، وبذلك نكون قد حصلنا على 4 شرائح من الشريحة الواحدة.

إلى نصفين بالطول ثم كل نصف إلى نصفين بالعرض، وبذلك نكون قد حصلنا على 4 شرائح من الشريحة الواحدة. ويتم حشو كل شريحة صغيرة بالمكسرات المغطاة بالتمر بطريقة حشو السمبوسة المعتادة وتقلى في الزيت.

المعتادة وتقلى في الزيت. بعد إخراجها من الزيت تصفى وتوضع في شربات ثقيل بارد، وتصفى منه أيضاً وتقدم كطبق حلويات لذيذ.

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