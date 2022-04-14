فكرة عبقرية لتخزين الليمون لمدة سنة بدون تغيير في اللون أو الطعم بأسرار أشهر الشيفات

تخزين الليمون من السنه للسنه كل ربات البيت تبحثن بشكلٍ كبير عن الطريقة المثالية لحفظ الصحيح لتلك الثمار ومن أهم خطوات الحفظ لثمار مثل ثمار فاكهة الليمون لا بد وأن تتم وفقًا لمراعاة ظروف تخزين معينة للحفاظ على سلامة الثمار من تواجد أي عطب طيلة فترة الحفظ، وفيما يلي توضيح لكل الخطوات التي نراعي فيها أن تكون ثمرة الليمون مُحاطة بكل الظروف التي توفر لها عدم التلف، وفيما يلي أيضًا نُقدم عرضًا لخطوات الحفظ الصحيحة، ومكان الحفظ وأهم مواصفاته.

تخزين الليمون من السنه للسنه

الليمون من الثمار والتي لا غنى عن الاستعمال لها في عدد من لأغراض المختلفة، وبالأخص بمواسم فصل الشتاء تحتج ربات البيوت لاستعماله، ونعرض فيما يلي عدة طرق مختلفة لحفظ ثمار الليمون، وهم ما يجب أن تراعيه أثناء التخزين ما يلي:

لا بد من الحفظ بمكان بعيد تماما عن أي أجواء رطبة.

الليمون يفضل أن يكون باللون الأخضر.

ابتعدي تماما عن أي مكان تصل له أشعة الشمس المباشرة.

الطريقة الأولى لتخزين الليمون

غسل الثمار جيدًا وتصفيتها.

استعملي أوراق نظيفة بلون أبيض لتغليف الليمون.

التغليف يكون محكم.

ضعي كم الليمون بعد تمام تغليفه بالبرطمان ويكون محكم تمامًا.

احرصي على الحفظ لليمون بمكان بعيد تمامًا عن أي أجواء حارة أو رطبة.

الطريقة الثانية لحفظ اليمون

الخطوة الأولى تكون بإحضار كمية الليمون المراد تخزينها.

بعدها قومي بغسل الليمون وتصفيته تماما.

ما يلي هو أن تقومي باستعمال كيس التفريز العادي، واملئيه حتى المنتصف بالليمون، وأحكمي الغلق.

تعبئة الليمون حتى الانتهاء من كل الكمية المطلوب تخزينها.

ضعي أكياس الليمون بالفريزر.

طريقة أخرى لحفظ الليمون لعام كامل

تختص تلك الطريقة بالحفظ لليمون في صورتين وهي القشور، والخلاصة من عصيره وتتمثل فيما يلي: