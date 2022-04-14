كريم نيفا والنشا السحري ضعيه على بشرتك كل ليلة وتمتعي بجمالك وتحدي فوري

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عمر شويل - جدة كريم نيفا والنشا السحري، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبياض وتفتيح البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث يحتوي النشا على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر النشا يدخل في أغلبية كريمات التفتيح ويعد من أفضل الماسكات والكريمات التي يدخل بها، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على كريم نيفا والنشا السحري لبشرة ناصعة البياض 3d وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.

كريم نيفا والنشا السحري لتبيض البشرة

يعد من أشهر كريمات التبييض لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة.

مكونات كريم نيفا والنشا السحري

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات الكريم مع إضافة المكونات الطبيعية وهى كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

خمس نقط من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من كريم نيفا.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم السحري بخطوات سهلة بالمنزل وبطريقة مضمونة وهى كالتالي:-

يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم ملعقة نيفا ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام الكريم الجبار لبياض الوجه وهى كما يلي:-

أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.

ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.

يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.

يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوعين مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.

مكونات كريم نيفا والقهوة السحري

سوف نتعرف الان علي مكونات تحضير كريم نيفا والقهوة في المنزل من مكونات طبيعية للغاية تعمل بشكل كبير علي التفتيح وشد البشرة وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من القهوة. ملعقة كبيرة من كريم نيفا. معلقة من السكر الأبيض. نصف ليمونه. معلقتين من الحليب. معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الماسك داخل المنزل بخطوات سهلة جدا وفي اقل وقت ممكن ويساعد علي تفتيح وتبيض وشد البشرة وهي كالتالي:-