أسرع طريقة لسلق اللحم بنصف الوقت بدون قدر ضغط بإضافة مكون واحد تحضير اللحوم يدخل في أصناف عديدة من الأطباق على المائدة ولكن الشيء المزعج للسيدات هو أن اللحم يحتاج في السلق إلى أطول وقت أثناء الطهي لأنه من الأكلات التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم النضج تماما لذلك تلجا بعض السيدات إلى استخدام قدر الضغط حتى يسهل ويقلل من عملية الطهي ولكن يوجد منه مخاطر لذلك تبحث السيدات إلى حلول اخرى بديلة تساعد في تسريع تسوية اللحم والشي الأهم قبل عملية الطهي تجهيز اللحم وتنطيفه حتى نضمن خلو اللحم من البكتيريا و الفيروسات و التخلص من الدهون الزائدة الموجودة على اللحم.

طريقة سريعة لتسوية اللحم في أقل وقت

اليكى سيدتي أسرع طريقه لسق اللحم بمكون واحد بدون استخدام قدر ضغط فتابعي معنا ابسط وأسهل الخطوات الأتية:

احضري قدر ثم ضعيه على نار متوسطة الحرارة لمدة 6 دقائق تقريبا.

جهزي قطع مكعبات اللحم ثم ضفيها داخل هذا القدر واحدة واحدة.

عندما تكتسب اللحمة لون بني قلبي قطع اللحم من الجهة الأخري حتى يتغير لونها أيضا ويصبح باللون البني.

قومي بإضافة بضع من ورق الغار ثم البصل والطماطم.

قلبي قطع اللحم مع البصل والطماطم جيدا ثم قومي بإضافة الماء على هذه المكونات حتى تغطي تماما.

أما عن المكون الذي سوف يسرع من عمليه طهي اللحوم فهو ملعقة كبيرة من الزنجبيل حيث انه يعمل على ليونة اللحم و تحويل أنسجة وقوام اللحم إلى قوام طري وطيب وغير قاسي.

أو مكون اخر وهو إضافة عدد 2 من حبة التمر مع ملعقة كبيرة من السكر يعطي أيضا نتيجة فعالة في تسويه اللحم.

غطي القدر ثم اتركي اللحم يغلي وتخلصي من الرغوة التي تتواجد على سطح الماء حتى لا يكون في اللحم أي نوع من الزفارة.

عند قرب نضج اللحم قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود المطحون وباقي التوابل التي ترغبين بها.

عندما ينضج اللحم سوف تلاحظين أن وقت السلق قصير بمعدل نصف الوقت الذي كنتي تقومين بسلق اللحم به مسبقا ولكن هذا الوقت يعتمد على كمية اللحمة المسلوقة.

نصائح عند طهي اللحوم

يوجد بعض الأشياء الخاطئة التي يجب الانتباه إليها عند طهي اللحوم منها:

احرصي على عدم ترك اللحوم النيئه خارج الثلاجة لأنها قابلة للتلف. يجب عدم تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين أو ساعة واحدة. ولكن الطريقة الأفضل هي خروج اللحم من الفريزر قبل استخدامه بفترة كافية ليلة حتى تتخلصي من التجميد بوضعه في التبريد. يجب تشويخ اللحمة أولا في القدر مع ملعقة من السمن ورشه من الفلفل الأسود وعندما يسخن السمن نضع قطع اللحم مع البهارات والطماطم لتحصلين على مذاق مميز افضل من سلق اللحم مباشرة. قومي بتقطيع اللحم قطع صغيره كلما كانت القطع صغيره لا تأخذ وقت طويل في التسوية بحيث أن تكون قطع اللحم متساوية الحجم حتى تستوي بنفس السوى. تأخري في وضع الملح على اللحوم ضعيه في الخمس دقائق الأخيرة حيث انه يؤخر من عملية التسوية.

تتبيل اللحوم ليلة كاملة خاصة في الخل والزبادي واللبن الرائب والبصل يعمل على تليين انسجه اللحمة مما يسرع من تسويتها.