مكون سري خطير لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ من بين أهم ما ترغب ربات البيوت في إنجازه، في حال توفر كمية من هذا النوع من الأطعمة، والتي تكون في حاجة إلى التنظيف بشكل جيد، وهذا للتخلص من أي رواسب وتراكمات قد تكون عالقة بالكرشة، مع تطهيرها تماما للتخلص من أي روائح غير مرغوبة بها، وفيما يلي من سطورنا القادمة توضيح لأهم المعلومات عن أبرز المكونات التي يمكنك استعمالها للتخلص تماما مما قد يشوب الكرشة من تراكمات قد تؤثر على الطهي لتلك النوعية من أصناف الطعام الشعبي الشهير.

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

الكرشة من الممكن لكِ أن تقومي بتنظيفها وبسرعة الصاروخ من خلال استعمال عدد من المكونات ولكل مكون طريقته على حدى، ومن أهم المكونات مكون الأسبرين، أو مكون صودا الخبز، كما أن الملح وصفته متميزة للتخلص من أي مواد متراكمة على الكرشة.

طريقة الأسبرين بالخطوات لتنظيف الكرشة

من الممكن أن تقومي باتباع ما يلي:

بالإمكان وضع كمية الكرشة المتوفرة بإناء به كمية ملائمة من المياه الفاترة مدة تعدل ربع ساعة.

بإناء آخر من الممكن أن تضعي كم مناسب من الماء بدرجة الغليان ومحتوي على قرصين أسبرين، ويتم التقليب بشكل جيد حتى ملاحظة ذوبان الأسبرين.

الكرشة قومي بإخراجها من المياه الفاترة، واغمريها بالماء الساخن مع الأسبرين.

خمس دقائق مدة تكفي لنقعها ثم أخرجيها من المياه بالأسبرين.

بالسكين ستقومي بإزالة الطبقة المتراكمة على سطح الكرشة.

اغسليها بعد ذك تحت الماء الجاري.

تنظيف الكرشة بصودا الخبز

خطوات التنظيف تكون كما يلي في النقاط القادمة: