نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بسبوسة السميد المرملة بالمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

بسبوسة السميد المرملة من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية المعروفة والمنتشرة في محلات الحلويات والمخبوزات، كما يتم تناولها في أي وقت وهي مطلوبة ومحبوبه لجميع الناس وخاصة الأطفال يعشقونها والكبار أيضا يحبونها بشكل عام، وهناك العديد من الأشكال المتنوعة والشهية لعمل بسبوسة السميد، كما تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل عام، ومعظم السيدات يسارعون في البحث عن أفضل طريقة عمل البسبوسة وهي تعتبر من الحلويات الشرقية والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة، كما أن مكوناتها موجودة غالبا بالمنزل وهي سهلة وبسيطة، وأفضل من شرائها من محلات الحلويات والمخبوزات لان عملها بالمنزل يعطينا طعم رائع لأحلي بسبوسة السميد بالمكسرات. طريقة عمل بسبوسة السميد بالمكسرات ومكوناتها ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بسبوسة السميد بالمكسرات الشهية، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وسليمة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا المميزة لعمل البسبوسة بالسميد الشهية وأفضل من محلات الحلويات. المكونات كوبان من السميد.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

علبتين من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

مكسرات حسب الرغبة. مكونات عمل الشربات كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة السميد يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من السميد وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك بسوسة السميد.

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب.

ونقوم بوضع عجينة بسبوسة السميد التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد بسوسة السميد في الصينية حتي تصبح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق.

نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما.

وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك. عمر شويل - جدة أحلي بسبوسة السميد المرملة بالمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي بسبوسة السميد المرملة بالمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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