طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم يقدم مع مشروب الحليب والقهوة و العصائر

بسكويت الزبدة باختلاف أنواعه محبب ومرغوب لدى الكبار والصغار وأجمل ما يميز أن طعمه ملائم مع جميع المشروبات المتنوعة سواء كانت قهوة أو حليب أو مختلف العصائر يعد بسكويت الزبدة من أشهي وصفات البسكويت الاقتصادية بكافة أنواعها واطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى أن الزبدة التي تعد من أهم مكوناته الزبدة تمنح للبسكويت قوام مميز ومذاق طيب وتعتبر الزبدة من الأغذية الصحية التي تحتوي على فوائد غذائية عالية حيث يوجد بها مصادر غنية بالمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم بالإضافة إلى ذلك أنها غنية بالبروتين والدهون ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

مقادير بسكويت الزبدة الناعم

مدة تحضير بسكويت الزبدة الناعم 20 دقيقة ومدة الطبخ 10 دقائق الوقت الإجمالي 30 دقيقة.

مقدار 200 جرام زبده ما يساوي كوب واحد.

واحد كوب سكر ابيض.

حبة بيض واحدة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

اثنين ونصف كوب دقيق ابيض متعدد الاستعمالات.

عصير ليمونه واحد.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف كوب حليب بودر.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة الناعم

نجهز وعاء واسع ونظيف ونضع فيه الزبدة ثم نقوم بخفقها بالمضرب الكهربائي جيدا حتى تصير هشه ولونها فاتح. ثم نضيف السكر على الزبدة ونعود للخفق مرة اخرى لمدة خمس دقائق حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف البيضة والليمون والفانيليا على خليط السكر والزبدة ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. نحضر الطحين ثم ينخل جيدا مع المكونات الجافة من البيكنج بودر. نضيف خليط الطحين و البيكنج بودر إلى المكونات السابقة ونخلط حتى يمتزج جيدا. ثم نعود للخلط ونضيف الحليب ونستمر في الخلط حتى نحصل على قوام للعجينة متماسكة. نضع العجينة في كيس التزيين ونشكل البسكويت على شكل دوائر أو حسب ما يفضل. في صينية مدهونة بمادة دهنية مثل الزيت نرص وحدات البسكويت. ونقوم بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. ثم ندخل صينية البسكويت الفرن الساخن وننتظر حتى يكتسب اللون الأحمر من اعلى ومن اسفل ويصبح جاهز للتقديم وصحة وهنا.

ختاما وصلنا إلى نهاية هذا المقال من تحضير بسكويت الزبدة حلوى لذيذة سهلة التحضير مكوناته بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل يعشقه الصغار والكبار نكهة الزبدة واضحة جدا في طعمة بعد أن يبرد تعطيه طعما ومذاقا ورائحة شهية وقرمشه رائعة ويقدم في كل المناسبات السعيدة.