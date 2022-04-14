بدون صبغات كيميائية.. معجزة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر نهائيا تعتبر من الوصفات المتاحة منزليًا، فمن الممكن تطبيقها على الشعر لعلاج أعراض مختلفة قد تظهر على خصلات الشعر نتيجة بعض العوامل الخارجية، والتي قد تكون مؤثرة بالسلب على الشعر، وتظهر على الشعر نتيجة لذلك بعض الأعراض ومنها الشعر الأبيض فمن الممكن أن يتم علاجه طبيعيًا باستعمال مكون القرنفل، وهو عشب طبيعي ومكون متوفر في مختلف المنازل، يمكنكِ المزج بين القرنفل مع مقادير طبيعية أخرى نتحدث عنها تبعًا بالقادم من الفقرات، كما سنوضح كيفية تحضير وتطبيق الوصفة على خصلات الشعر.

وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر نهائيا

القرنفل مكون طبيعي يعمل على علاج شيب الشعر نهائيا، والتخلص من بعض الأعراض التي تظهر على خصلات الشعر مثل التقصف والجفاف، ومن الممكن الخلط بين مكون القرنفل مع المقدار الآتي:

مكونات مزيج القرنفل لعلاج الشيب

ملعقة قرنفل وتكون مطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان مكون الحناء.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة نسكافيه.

ملعقة فازلين.

طريقة التحضير لوصفة القرنفل

للحصول على الشعر بلون طبيعي بني يمكنك التحضير للمكونات كما يلي:

يمكنكِ إذابة الفازلين تماما باستعمال حمام بخار.

بعد إسالة الفازلين، يسهل مزجه مع بودرة القرنفل المسحوقة.

بعد إسالة الفازلين، يسهل مزجه مع بودرة القرنفل المسحوقة. المزج حتى تجدي أن الفازلين قد تجانس تماما مع القرنفل.

يتم وضع زيت الزيتون على المكونين والتقليب جيدا.

مزج النسكافيه مع المكونات، ثم إضافة الحناء.

أضيفي الليمون حيث يعد مفيد في تثبيت اللون على خصلات الشعر.

بقية المكونات بعد مزجها تصبح الوصفة جاهزة تماما على التطبيق.

تطبيق الخليط يكون مدة ربع ساعة فوق خصلات شعرك.

غسل الشعر بالماء، مع إمكانية استعمال شامبو طبيعي.

فوائد صبغ الشعر باستعمال القرنفل

تعتبر تلك الخلطة المستوحاة من مكونات كلها طبيعية تعمل على تحقيق ما يلي من فوائد: