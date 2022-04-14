نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات جديدة ومختلفة لعمل فيليه دجاج مقلي ومشوي وتتبيل صدور الدجاج بتتبيله خاصة في المقال التالي
وصفات جديدة ومختلفة لعمل فيليه دجاج بألذ وأطعم التتبيلات سهلة وبسيطة التحضير في المنزل، أن فيلية الدجاج يتم استخدامه في تحضير وإعداد الكثير من الوصفات المختلفة واللذيذة والتي يحبها العديد من الناس، كما أننا يمكننا طهيه بالعديد من الطرق المختلفة وأيضا تتبيله بتتبيلات متنوعة علي حسب المكونات التي لديك في البيت، كما أن الدجاج الفيلية يستخدم دائما كطبق رئيسي علي مائدة الطعام وذلك لأن الكثير يحب تناوله.
فيليه دجاج
يوجد الكثير من الوصفات المختلفة لإعداد وتتبيل صدور الدجاج المخلية التي تسمي بالفيليه كما أنه يمكننا طهيه مقلي أو مشوي في الفرن، ولكننا اولا سنتعرف علي المكونات التي سوف نحتاج إليها في إعداده وهي مايلي:
- ثلاث قطع من صدور الدجاج المخلية
- كوب من الدقيق الأبيض
- بيضتين كبار الحجم
- ملعقة صغيرة من صوص الصويا والبهارات المشكلة
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- ملعقتين صغيرتين من الملح والفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف وأخري من الثوم المفروم
فيليه دجاج مقلي
بعد أن قمنا بالتعرف علي المكونات اللازمة وقمنا بإحضارها ثم نتعرف الآن علي طريقة الإعداد في الخطوات التالية:
- نحضر وعاء يكون كبير الحجم أو متوسط ثم نضع فيه كل من صوص الصويا والثوم المفروم وأيضا الملح والفلفل.
- نضيف أيضا إليهم زيت الزيتون والبهارات المشكلة وأيضا الزعتر ثم نقوم بتقليب المكونات وخلطهم مع بعض جيدا.
- نضع بعد ذلك قطع الدجاج ونقلبها جيدا في الخليط السابق ثم نضعها في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة.
- نحضر وعاء أخر ونضع فيه البيض وأيضا عصير الليمون ونخلطهم معا ثم نحضر وعاء أخر ونضع فيه الدقيق.
- نقوم بإحضار الدجاج ثم نقوم بغمسه في البيض ثم الدقيق بعد ذلك ثم نقوم بقليه في الزيت حتي ينضج ثم يقدم ساخنا.
تتبيلة الفيلية دجاج
سنتعرف علي وصفة سهلة وبسيطة لتتبيلة وعمل الفيليه في الخطوات البسيطة التالية:
- نحضر وعاء متوسد الحجم ويكون عميق ثم نضع فيه ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الشواء وفصين من الثوم المفروم.
- نضيف الي الوعاء بعد ذلك ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض مع ملعقة كبيرة من المايونيز وأضافه ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.
- نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات بملعقة كبيرة الحجم ونقلبهم مع بعضها البعض جيدا حتي يتجانسون تماما مع بعضهم.
- نحضر بعد ذلك أربع قطع من صدور الدجاج المخلية ونضعها في الخليط ونقوم بنقع الدجاج فيها جيدا حتي تغطيها بالكامل.
- نقوم بوضع الخليط في الثلاجة بعد ذلك وتركها لمدة ثلاث ساعات ثم نخرجها ونقوم بشويها علي الفحم ثم تقدم.
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